Présidentielle ivoirienne : Après Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo, c’est au tour d’Alassane Ouattara de déposer son dossier de candidature à la CEI

En Côte d’Ivoire, Les dossiers de candidature de Cheikh Tidjane Thiam, candidat du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire – Rassemblement Démocratique Africain (PDCI-RDA), et de Laurent Gbagbo, candidat du Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire (PPACI) ont été officiellement déposés respectivement le dimanche 24 et le lundi 25 août 2025 au siège de la Commission Électorale Indépendante (CEI) à Abidjan-Cocody. Cette journée du mardi 26 août sera marquée par le dépôt de la candidature du Chef de l’Etat, Alassane Ouattara.

La délégation du PDCI-RDA était conduite par Alain Cocautrey, directeur de cabinet de Tidjane Thiam. Il a salué ce moment comme une étape décisive pour l’avenir du pays. « L’histoire retiendra que vous (la CEI) êtes au cœur de cette initiative. Je voudrais, au nom de cette importante délégation, vous exprimer notre gratitude. Merci, et à bientôt », a-t-il déclaré à la suite du dépôt de la candidature de son patron, tout en saluant cette étape décisive pour l’avenir de la Côte d’Ivoire.

Pour sa part, le secrétaire permanent de l’institution, Kouamé Adjoumani Pierre ainsi que le porte-parole de la CEI, Émile Ébrotié, ont confirmé que l’ensemble des documents présentés était complet autorisant l’enregistrement officiel de la candidature du président du PDCI-RDA.

Du côté du Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire (PPACI), Dano Djédjé, le président exécutif du parti, accompagné d’une forte délégation, a remis les éléments consécutifs du dossier de candidature de l’ex-chef de l’Etat Laurent Gbagbo, aux officiels de la Commission Électorale Indépendante (CEI) à Abidjan.

« Ce jour est mémorable pour nous, car c’est celui que nous avons choisi pour déposer la candidature du président Laurent Gbagbo à l’élection présidentielle d’octobre 2025 », a déclaré Sébastien Danon Djédjé pour qui la candidature de Laurent Gbagbo s’inscrit dans la continuité d’un engagement pris depuis la création du PPACI en octobre 2021.

Après son investiture comme candidat du parti en mai 2024, le dépôt officiel de ce lundi marque « l’accomplissement de ce processus ». « Nous souhaitons beaucoup de courage et une bonne chance au président Laurent Gbagbo afin qu’il puisse gagner ces élections », a-t-il souhaité.

« Dans un pays qui se dit démocratique, c’est par les élections que chacun doit promouvoir ses idées. Nous souhaitons que le scrutin du 25 octobre 2025 se déroule dans la transparence, la rigueur et la crédibilité, mais surtout dans la paix », a exhorté Sébastien Danon Djédjé avant de conclure en invitant ses compatriotes à œuvrer pour la stabilité.

À ce jour soit au dernier délai des dépôts de candidature de la présidentielle en Côte d’Ivoire, la Commission électorale indépendante (CEI) a enregistré plus d’une trentaine de personnalités. Au nombre de celles-ci, figurent Jean-Louis Billon, ancien ministre du commerce et membre du PDCI, en indépendant, Pascal Affi N’Guessan, président du FPI, Simone Gbagbo, l’ex-première dame et présidente du Mouvement des Générations Capables, MGC.

Le dépôt de la candidature du président Alassane Ouattara est annoncé pour ce mardi 26 août 2025. Il bénéficie du soutien du Rassemblement des Houphouetistes pour le Développement et la Paix.

Les dossiers déposés à la Commission Electorale Indépendante seront transmis au Conseil Constitutionnel à qui revient la tâche de produire au plus tard le 10 septembre prochain la liste définitive des candidats retenus à la présidentielle du 25 octobre 2025.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina 24 en Côte d’Ivoire