Burkina Faso : La FAIB annonce la célébration du Maouloud 2025 dans la nuit du 4 au 5 septembre

La Fédération des Associations Islamiques du Burkina (FAIB) a informé, à travers un communiqué, que la célébration de la naissance du Prophète Mohammad (PSL), appelée couramment Maouloud, se tiendra dans la nuit du 04 au 05 septembre 2025 sur toute l’étendue du territoire national.

À cette occasion, la FAIB invite l’ensemble des fidèles musulmans à se ressourcer dans l’exemple de vie du Messager d’Allah (SAW), porteur de valeurs universelles de paix, de justice, de solidarité et de tolérance.

Dans son message, la fédération exhorte la communauté musulmane et, au-delà, toute la nation burkinabè à s’inspirer des enseignements du Prophète (SAW) pour bâtir un monde plus harmonieux, fondé sur l’humanité et la fraternité.

La FAIB a également adressé ses vœux de bonne fête à tous les fidèles musulmans du Burkina Faso et à l’ensemble du peuple burkinabè. Elle a, par ailleurs, élevé des prières à l’endroit d’Allah Le Tout-Puissant afin qu’Il accorde paix et sécurité au pays.

