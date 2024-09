Maouloud 2024 : La journée du lundi 16 septembre 2024 déclarée chômée et payée

publicite

En raison de la célébration de la fête de Maouloud qui a lieu, le dimanche 15 septembre 2024, le Ministre d’Etat, Ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, dans un communiqué, informe les travailleurs et employeurs des secteurs public et privé que la journée du lundi 16 septembre 2024 est déclarée chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national.

Cela est conforme à l’article 2 de la loi n°079-2015/CNT du 23 novembre 2015 portant institution de fêtes légales et événements à caractère historique au Burkina Faso.

