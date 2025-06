Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo appelle au rassemblement autour du mouvement « Trop, c’est trop »

publicite

En Côte d’Ivoire, le leader du Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI) très incisif dernièrement contre le pouvoir d’Abidjan, a adressé ce jeudi 12 juin 2025, une lettre ouverte à ses compatriotes dans laquelle il appelle à un ralliement populaire autour du mouvement dont il en est le concepteur : « Trop, c’est trop ».

L’ex-président ivoirien et opposant Laurent Gbagbo, exclu de la course à la présidence d’octobre 2025 en raison d’une condamnation à 20 ans de prison pour la prétendue casse de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, BCEAO, a adressé une lettre ouverte à ses compatriotes ce jeudi 12 octobre 2025 dans laquelle il détaille le sens et la motivation du mouvement « trop, c’est trop ».

Laurent Gbagbo dans un premier temps dresse un état des lieux de la situation politique et sociale en Côte d’Ivoire qui selon lui « depuis près de 15 ans, les populations (Ndlr : ivoiriennes) vivent sous un pouvoir marqué par des dérives autocratiques, où les aspirations sociales et démocratiques sont souvent ignorées » avec pour « conséquences palpables : pauvreté croissante, exclusion, montée des inégalités, frustrations et désenchantement. »

Dans le souci de fédérer les énergies de ces populations animées par « un profond sentiment d’abandon », Laurent Gbagbo estime qu’il était indispensable de mettre sur pied « un outil citoyen, ouvert, transversal, capable de rassembler au-delà des clivages partisans pour dire ensemble « Trop, c’est trop. »

Pour le patron du Parti des Peuples Africains (PPA-CI), son mouvement « ‘𝐓𝐫𝐨𝐩 𝐜’𝐞𝐬𝐭 𝐓𝐫𝐨𝐩 !’ n’est pas un parti politique » encore moins « un mouvement insurrectionnel » mais plutôt un « appel citoyen, un rassemblement pacifique de femmes et d’hommes. »

Les deux (2) orientations du mouvement « 𝐓𝐫𝐨𝐩 𝐜’𝐞𝐬𝐭 𝐓𝐫𝐨𝐩 !» sont dorénavant connues. Laurent Gbagbo les appelle « les deux (2) grandes revendications prioritaires ». Il s’agit des « 𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐟𝐨𝐫𝐭𝐞𝐬 : lutter contre la vie chère, les déguerpissements sauvages, l’exclusion sociale, la précarité, l’instrumentalisation de la justice, l’emprisonnement des leaders d’opinions et politiques … » et « 𝐋𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 : s’opposer à toute tentative de 4ème mandat qui viole la loi fondamentale et fragilise la démocratie ivoirienne. »

Le mouvement « Trop, c’est trop ! » est décrit comme « un rempart citoyen qui protège la société ivoirienne face à un pouvoir arrogant qui instrumentalise les institutions et piétine les règles démocratiques. »

« Je vous invite à rejoindre ce mouvement de changement pacifique et démocratique, pour bâtir une Côte d’Ivoire libre, juste et prospère », a-t-il lancé au terme de cette « lettre ouverte au peuple de Côte d’Ivoire. »

L’ancien président Laurent Gbagbo s’est montré plusieurs fois déterminé à participer à la présidentielle d’octobre prochain malgré les obstacles consacrant son inéligibilité. Lors de son récent meeting dans la commune de Port-Bouët, district d’Abidjan, la capitale économique ivoirienne, le PPACI a réitéré son appel pour réintégrer Laurent Gbagbo sur la liste électorale, mettre en place un « nouvel organe électoral consensuel » et a demandé un audit de la liste électorale.

Pour sa part, le pouvoir estime que les conditions pour une élection juste et inclusive sont réunies et s’apprête à tenir son congrès en vue de la désignation de son candidat au scrutin d’octobre 2025.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina 24 en Côte d’Ivoire