Coris Invest Group prend officiellement le contrôle de TotalEnergies Burkina

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le groupe burkinabè Coris Invest Group a franchi une nouvelle étape majeure dans son expansion, en finalisant l’acquisition de TotalEnergies Marketing Burkina. La cérémonie de clôture de l’opération s’est tenue ce lundi 8 septembre 2025 au Pullman Dakar Teranga, en présence des représentants du groupe français TotalEnergies, cédant, et de Coris Invest Group, cessionnaire.

Le président-directeur général de Coris Invest Group, Idrissa Nassa, a paraphé les actes de cession aux côtés des responsables de TotalEnergies Marketing. L’événement a également été honoré par la présence de Saïdou Maïga, ambassadeur du Burkina Faso au Sénégal.

Lire également 👉 Burkina Faso : Total Énergie cède ses actifs à Coris Investment group

Cette acquisition confirme la montée en puissance de Coris Invest Group comme acteur incontournable de l’économie burkinabè et régionale. Elle ouvre de nouvelles perspectives pour le pays en matière d’approvisionnement énergétique, de distribution et d’innovation, tout en renforçant la dynamique de souveraineté économique prônée par le Burkina Faso.

Avec ce rachat, Coris Invest Group affirme son ambition de devenir un acteur clé du secteur énergétique à l’échelle du continent, en s’appuyant sur une vision stratégique orientée vers l’investissement durable et l’intégration régionale.

Source : Ambassade du Burkina Faso au Sénégal