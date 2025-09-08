Pabré : Un camp éducatif pour former les jeunes sur l’éducation civique, la paix et le leadership

La Direction régionale de la jeunesse et de l’emploi du Kadiogo organise, du 7 au 15 septembre 2025, un camp éducatif pour les jeunes et les adolescents à Pabré. S’inscrivant dans la dynamique de la Révolution progressiste populaire (RPP), cette initiative est intitulée « Jeunes engagés pour le changement ».

Durant une semaine, les organisateurs de ce camp ont pour objectif de renforcer l’engagement des jeunes et des adolescents en tant qu’acteurs du changement et promoteurs de la paix au sein de leurs communautés.

« De façon spécifique, nous voulons sensibiliser les participants sur leur rôle dans la construction de la paix et du vivre-ensemble au Burkina Faso. Également renforcer leurs capacités en matière de leadership et de citoyenneté active et de gestion de conflits », a expliqué Arnaud Noufè Bêbê, directeur régional de la jeunesse et de l’emploi du Kadiogo.

Cinquante jeunes, originaires de cinq communes de la région du Kadiogo Tanghin Dassouri, Koubri, Komsilga, Ouagadougou et Pabré participent à ce camp. Selon Arnaud Noufè Bêbê, cette vise également à encourager l’expression et la participation actives des jeunes dans la vie communautaire et associative.

Aussi, encourage-t-elle, l’engagement personnel et collectif des jeunes dans les initiatives locales de développement, à entendre le directeur régional de la jeunesse et de l’emploi du Kadiogo.

Ces jeunes bénéficieront également de formations pratiques en dessin, décoration et art culinaire. Aissata Angelina Traoré, secrétaire générale de la région du Kadiogo, a précisé que ce camp s’inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer l’éducation civique, citoyenne, entrepreneuriale et culturelle des jeunes et des adolescents.

« Ce camp vise à promouvoir la discipline, le vivre-ensemble et la cohésion sociale. Et aussi développer les capacités de leadership des adolescents et des jeunes, encourager l’engagement civique et patriotique, favoriser l’épanouissement à travers des activités éducatives, sportives et culturelles », a-t-elle détaillé.

Aissata Angelina Traoré a invité les jeunes à faire preuve d’assiduité, d’ouverture d’esprit et de solidarité. « Que ce camp soit pour chacune et chacun de vous, une école de vie où se forgent les valeurs de responsabilité, de citoyenneté active et d’amour de la patrie », a-t-elle exhorté.

Au nom des participants, Aicha Sourwema, élève au Lycée municipal de Yagma, a souligné que ce camp représente pour eux non seulement une opportunité d’apprentissage et de partage d’expériences, mais aussi un cadre pour renforcer leurs capacités et développer un esprit de solidarité et de citoyenneté active.

« Nous sommes particulièrement heureux que ce camp ait un accent sur des thématiques telles que l’éducation citoyenne, la culture de la paix, la protection de l’environnement, l’insertion professionnelle et l’engagement communautaire », a-t-elle conclu.