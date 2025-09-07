Camp vacances éducatif 2025 : Une 4e édition couronnée de succès à Bobo-Dioulasso

publicite

La 4e édition du camp vacances éducatif a refermé, ses portes le samedi 6 septembre 2025. Organisée au complexe scolaire Happy Kids de Bobo-Dioulasso, cette édition placée sous le thème « Identification et valorisation du potentiel de l’enfant », a rassemblé des dizaines d’enfants et d’adolescents âgés de 7 à 18 ans.

Selon la responsable du camp, Rita Sanou, durant cinq jours, les participants ont pris part à des activités diversifiées telles que des sorties pédagogiques et patriotiques, des jeux éducatifs, des ateliers de créativité, de l’aérobic, de la cuisine ainsi que le défi « 5 jours sans écrans ».

Autant d’initiatives pensées pour renforcer la discipline, l’esprit d’équipe et le sens du civisme chez les jeunes, tout en leur permettant de développer de nouvelles compétences pratiques et sociales.

Rita Sanou, Directrice du camp, s’est réjouie de l’atteinte des objectifs fixés pour cette édition.

« Du point de vue de la mobilisation des enfants, nous ne sommes pas trop satisfaits mais elle s’explique par le fait que la décision de tenir cette édition est arrivée à la dernière minute.

Mais à part cela, nous sommes heureux d’avoir pu offrir à ces enfants un cadre éducatif, ludique et citoyen. Leur engagement et leur curiosité nous confortent dans l’idée que ce camp vacances est une véritable école.

Ils ont appris beaucoup de choses notamment sur le civisme et les méfaits des stupéfiants sans oublier les principes du secourisme, un module développé par des sapeurs-pompiers », a-t-elle déclaré.

Elle n’a pas manqué d’exprimer sa gratitude aux parents pour la confiance placée en l’association, ainsi qu’aux encadreurs et partenaires qui ont contribué à la réussite de l’événement.

Le parrain de cette 4e édition, M. Pascal Sya, a salué l’initiative et a expliqué les motivations qui l’ont conduit à accompagner ce projet. Il s’est dit particulièrement touché par les valeurs citoyennes et éducatives transmises aux enfants.

« Voir ces jeunes s’imprégner des notions de discipline, de civisme et de solidarité est pour moi une grande source de satisfaction. J’étais très séduit de voir ce qu’ils ont appris comme valeurs en si peu de temps. Je reste disponible pour soutenir les éditions futures », a-t-il affirmé.

Les enfants eux-mêmes n’ont pas caché leur joie. Zapsonré Fabienne, élève en classe de CM2, a témoigné : « Ce camp m’a beaucoup appris. J’ai même eu l’occasion de visiter une ferme, ce qui était une première pour moi. Je remercie mes parents pour cette opportunité, ainsi que la responsable du camp et tous les encadreurs. Je me suis aussi fait de nouvelles amies ».

Au terme de cette 4e édition, les organisateurs se sont dits très satisfaits et donnent déjà rendez-vous pour l’édition 2026, avec la même volonté de renforcer davantage l’offre éducative et récréative au bénéfice des enfants de Bobo-Dioulasso et d’ailleurs.

Léandre Sosthène SOMBIE

Pour Burkina 24