Championnats d’Afrique U19 de handball : Le Burkina Faso s’impose face à la RD Congo

Les Étalons U19 filles ont remporté leur deuxième match des 32e championnats d’Afrique de handball de leur catégorie. Les Burkinabè ont pris le dessus sur leurs homologues de la RD Congo (30-20) ce dimanche 07 septembre 2025 à Oran.

Après leur défaite face à la Tunisie, les Étalons U19 filles se sont rachetées. Face aux Congolaises, les Burkinabè sont cette fois bien entrées dans la rencontre en menant au score jusqu’à la pause (13-11).

En deuxième période, les Burkinabè prennent progressivement l’ascendant grâce à une bonne défense. Elles creusent un écart de 10 points (30-20). Ce lundi, le Burkina Faso affronte l’Égypte pour sa troisième sortie. La compétition se tient en Algérie depuis le 6 septembre au 13 septembre 2025.