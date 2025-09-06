Championnats d’Afrique U19 de handball : Le Burkina Faso perd son premier match face à la Tunisie

Les Étalons U19 participent aux Championnats d’Afrique de handball qui a débuté ce 6 septembre 2025 en Algérie. L’équipe féminine burkinabè s’est inclinée (33-15) ce samedi face à celle de la Tunisie.

C’est la première fois que les Étalons U19 participent aux Championnats d’Afrique U19 de handball. Plus athlétiques et avec un plus grand gabarit, les handballeuses tunisiennes prennent rapidement le contrôle de la rencontre.

Les Burkinabè ont du mal à percer la défense adverse et sont menées par un score de 11-05 après 20 minutes de jeu puis 16-06 à la pause malgré quelques prouesses de Larissa Rouamba, la gardienne de but.

Les choses ne changent pas au retour des vestiaires. Plus aguerries à la compétition, les Tunisiennes continuent de dérouler et mènent 23-10 après 44 minutes. Les Burkinabè n’auront pas les moyens nécessaires pour revenir. Elles s’inclinent 33-15.

Les Étalons U19 filles essaieront donc de se rattraper lors de leurs prochaines sorties. La compétition se tient du 6 au 13 septembre à Oran. Le Burkina Faso est dans le même groupe que l’Égypte, la Tunisie, la RD Congo, la Côte d’Ivoire et la Zambie.