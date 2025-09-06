Le personnel de la Primature soutient l’initiative Faso Mêbo avec un don de 4 millions de FCFA

En réponse à l’appel du Président du Faso, le personnel de la Primature a fait un don de matériel d’une valeur de 4 millions de F CFA à l’initiative présidentielle Faso Mêbo. La cérémonie de remise a eu lieu ce samedi 6 septembre 2025 à Ouagadougou.

Le don est composé de 135 outils divers, incluant 20 machettes, 15 dabas, 70 râteaux, 20 fourches et 10 brouettes. L’élément le plus stratégique de cette contribution est l’ajout de cinq tables vibrantes, des équipements essentiels pour la production de pavés de haute qualité.

Dans son discours, le Secrétaire général de la Primature, Abdou-Salam Gampèné, a souligné l’importance de ce choix. « Les pavés faits à la pelle, c’est bien. Mais lorsqu’ils sont vibrés, c’est encore mieux », a-t-il déclaré, expliquant ainsi que ces vibreurs sont indispensables pour renforcer la solidité et la durabilité des pavés en béton.

Ce geste, qui illustre l’engagement de l’institution à soutenir ce projet de développement majeur, ne s’est pas limité à un simple don financier. En plus de leur contribution matérielle, les agents de la Primature ont également participé activement à la fabrication de pavés, démontrant ainsi leur implication concrète et leur adhésion totale au projet.

Abdou-Salam Gampèné a également profité de l’occasion pour lancer un appel à tous les Burkinabè à se joindre au mouvement. Il a mis en avant l’importance de Faso Mêbo pour améliorer le cadre de vie urbain et promouvoir un développement endogène, porté par les citoyens eux-mêmes.

« Sous le leadership inspirant du Chef de l’État, Faso Mêbo va contribuer à transformer la physionomie de nos villes. C’est un exemple éloquent du développement construit par nous-mêmes et pour nous-mêmes », a-t-il affirmé.

Il a conclu par une exhortation notamment en invitant chacun à participer selon ses moyens. « Nul n’est suffisamment pauvre pour ne pas participer. Toute contribution, aussi modeste soit-elle, est importante. Si vous n’avez pas de ressources financières, mettez vos muscles à contribution ».

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24