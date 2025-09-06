Immersion patriotique au camp général Tiémoko Marc Garango : Le Café RH communie avec les FDS

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le réseau des professionnels en gestion des ressources humaines du Burkina Faso à travers le Café Ressources humaines (Café RH) a fait, ce samedi 6 septembre 2025, une immersion patriotique au sein du Camp Général Tiémoko Marc Garango, lequel accueille en son sein le 61e Régiment d’infanterie commando (RIC) de Tenkodogo.

L’immersion patriotique du réseau des professionnels en gestion des ressources humaines du Burkina Faso au sein du Camp général Tiémoko Marc Garango a débuté par un cross au sein dudit camp.

Sur une distance de 1,5 Km, Forces de défense et de sécurité (FDS) et professionnels des ressources humaines ont chanté et couru ensemble pour symboliser leur fraternité à une même patrie, le Burkina Faso.

Après ce cross, les coureurs se sont réunis au carré d’armes pour une séance de fitness. Entre pas de danse et chants, les immergés et leurs hôtes ont sué pour le grand bonheur de la bonne collaboration entre FDS et populations.

Il s’en est suivi un enseignement sur le drapeau, l’hymne national, l’ordre et la discipline, les mesures de protection en zone hostile, la lutte contre le terrorisme dans notre pays.

Ledit enseignement s’est poursuivi sur le terrain au travers d’une simulation d’attaque terroriste. Et là, les hôte des FDS ont dû mettre en pratique les mesures de protection en zone hostile.

Lire aussi : Immersion patriotique : Les bacheliers de la région du Kadiogo reçoivent les bénédictions du Capitaine Ibrahim Traoré

Les immergés ont par ailleurs fait don de vivres aux familles des FDS tombées et blessées pour marquer leur solidarité. Le Capitaine Anderson Medah, Directeur de cabinet du Président du Faso, passé encourager les visiteurs, a remis leur don de 3 tonnes de riz au Commandant du RIC.

Pour Dr Claude Aimé Tassembedo, Coordonnateur général du Café RH, il s’est agi de profiter d’une aubaine qui s’est offerte à eux pour montrer davantage leur solidarité aux FDS qui se battent jour et nuit pour la défense de notre patrie.

« On est à Tenkodogo pour réfléchir sur le management des ressources humaines. Comme le vieux dicton dit, il faut un esprit sain dans un corps sain.

Après avoir réfléchi, et étant donné qu’il y a un camp ici, nous sommes venus un peu partager la réalité du camp. Nous sommes venus communier avec les FDS et leur dire que nous sommes avec eux », a-t-il fait comprendre.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24