Gestion des ressources humaines : Le Ministre, Directeur de Cabinet du Président du Faso partage son expérience avec des étudiants

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Ministre, Directeur de Cabinet du Président du Faso, le Capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin MEDAH, président de la 9e édition du Café RH a eu des échanges directs avec les étudiants-stagiaires en Ressources humaines (RH), hier vendredi 6 septembre 2025 à Tenkodogo.

À cette occasion, le Capitaine MEDAH a partagé son expérience avec les participants. Il a exprimé sa « fierté de voir des jeunes frères vouloir embrasser le métier de gestionnaire des ressources humaines». Il les a encouragés et leur a prodigué des conseils pour réussir dans leur carrière de gestionnaire des ressources humaines.

Au cours de ces échanges, le Capitaine MEDAH a insisté sur la nécessité de « toujours aller au-delà des limites » pour atteindre des résultats probants.

Sur le thème de la 9e édition de Café RH, « intelligence artificielle et transformation de la fonction Ressources humaines », le Ministre, Directeur de Cabinet du Président du Faso soutient que « c’est mieux d’aller vers l’IA » en comprenant néanmoins ses limites. Il indique que des réflexions sont déjà engagées dans le cadre du processus de digitalisation en cours dans notre pays.

Il a également partagé avec les stagiaires la vision du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ pour le développement et la lutte contre le chômage à travers la relance de l’industrie de transformation, l’implémentation de plusieurs initiatives présidentielles et la revalorisation de certains métiers.

Les échanges ont été modérés par le Secrétaire général du Gouvernement et du Conseil des ministres, M. Ousmane OUATTARA.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso