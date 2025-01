Construction de 55 centres médicaux communaux et 5 blocs de réanimation : Le ton donné à Bérégadougou !

publicite

Bérégadougou, commune de la région des Cascades, a abrité la cérémonie officielle de lancement du projet de construction de 55 centres médicaux communaux et de 5 blocs de réanimation dans plusieurs hôpitaux du pays, ce vendredi 31 janvier 2025. Le Capitaine Anderson Médah, Directeur de Cabinet, représentant du Président du Faso, a posé la première pierre, signe dudit lancement.

Le Capitaine Anderson Médah, Directeur de Cabinet, représentant le Président du Faso, a salué la forte mobilisation des populations et souligné la détermination des autorités à garantir des soins de qualité aux Burkinabè. Depuis 2024, plusieurs réformes ont été entreprises, notamment la réduction des coûts des examens médicaux tels que l’IRM, la dialyse et le scanner, afin de rendre les soins plus accessibles, a-t-il affirmé.

L’Initiative Présidentielle pour la Santé (IPS) prévoit la construction de nouvelles infrastructures sanitaires, l’équipement de services spécialisés et le renforcement des effectifs médicaux. D’ici fin 2025, une vingtaine de centres médicaux communaux, deux unités d’hémodialyse, cinq blocs de réanimation, un institut du cœur et des outils de diagnostic du cancer du sein seront mis en place.

Un système sanitaire en pleine mutation

Le ministre de la Santé, Dr Robert Kargougou, a rappelé que, malgré les réformes engagées depuis 1990, le système de santé burkinabè fait toujours face à des défis majeurs : réduction de la mortalité, mise en œuvre de l’assurance maladie universelle, amélioration des infrastructures et gestion efficace des ressources.

Il a mis en avant l’impact positif des 15 cliniques mobiles déployées en 2024, qui ont permis de sensibiliser plus d’1,9 million de femmes aux cancers féminins et de dépister plus de 84 000 femmes pour des lésions précancéreuses. Ces efforts, a-t-il dit, illustrent l’engagement du gouvernement à renforcer la prévention et l’accès aux soins de santé primaires.

Un projet structurant pour l’avenir

Le Coordonnateur de l’IPS, Drissa Traoré, a souligné le caractère stratégique de cette initiative, qui vise à réduire les évacuations sanitaires coûteuses et à renforcer l’autonomie du pays en matière de soins spécialisés.

Selon lui, l’IPS prévoit la transformation de 55 Centres de santé et de promotion sociale (CSPS) en centres médicaux communaux, répartis dans les 13 régions administratives. Elle inclut également la construction de services d’anesthésie-réanimation dans cinq hôpitaux régionaux et universitaires, la mise en place d’un institut du cœur pour traiter les maladies cardiovasculaires et l’introduction d’outils de diagnostic moléculaire du cancer du sein.

Pour rappel, cette initiative, portée par le gouvernement burkinabè sous l’impulsion du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, vise à renforcer l’accès aux soins pour l’ensemble de la population et à moderniser les infrastructures de santé.

Léandre Sosthène SOMBIE

Pour Burkina 24

