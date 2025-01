Fight for peace : Mathias Napaongo « The fighter » combat un Nicaraguayen le 7 février

Ringo Sport prépare un grand événement ! Le 7 février prochain, le Palais des Sports de Ouagadougou accueillera son premier gala international de boxe. Le comité d’organisation a tenu une conférence de presse le 31 janvier 2025 pour faire le point sur les préparatifs.

Cinq combats sont prévus pour cette soirée. Le duel principal opposera le Burkinabè Mathias Napaongo, surnommé « The Fighter », au Nicaraguayen Jorge Moreno. Selon Gloria Guissou, l’objectif est d’attirer 5 000 spectateurs au Palais des Sports et d’atteindre 100 000 personnes en ligne pour donner une visibilité internationale à l’événement. Mathias Napaongo, déjà trois fois champion d’Afrique, affiche un palmarès impressionnant : huit victoires en autant de combats.

Le gala débutera à 18 heures avec un programme varié. Parmi les combats prévus : un duel entre un Ivoirien et un Malien, un autre entre un Ghanéen et un Nigérien, ainsi que des combats d’exhibition féminins et une démonstration de karaté.

Le secrétaire général du comité d’organisation Serge Kaboré promet un spectacle inoubliable. « Ceux qui feront le déplacement vivront des émotions uniques », assure Serge Kaboré. Les billets sont en vente aux prix de 2 000, 5 000, 10 000 et 100 000 francs CFA selon les catégories. Des prestations d’artistes sont également prévues.

Mathias Napaongo se prépare activement pour ce combat. Son entraîneur Salifou Bandé assure qu’il se prépare dans de bonnes conditions. Pour ceux qui attendent un KO, Salifou temporise. « Le KO est un accident en boxe. On ne vient pas avec l’idée de chercher un KO, mais si l’occasion se présente, nous le prendrons dès la première reprise ou plus tard dans le combat », précise-t-il.

Les autorités sportives burkinabè soutiennent cet événement. « Cela fait dix ans qu’un tel événement n’a pas eu lieu au Burkina Faso. La boxe manquait au public burkinabè », souligne la directrice générale des sports et des loisirs, Valérie Bado/Tapsoba. Pour elle, c’est l’occasion trouvé de donner une chance aux jeunes de révéler leur talent. Fight For peace n’est pas uniquement un gala de boxe. Il pourrait concerner d’autres disciplines pour les prochaines éditions.

