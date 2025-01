Téléphonie mobile : TERIATEL en projet dans l’espace AES

publicite

La ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Dr Aminata ZERBO/SABANE, a reçu en audience ce vendredi 31 janvier 2025 une délégation des membres d’un projet visant à déployer un nouveau réseau de télécommunications dans les pays membres de l’Alliance des Etats du Sahel et particulièrement au Burkina Faso.

La délégation, conduite par Nam Waya Rahouf OUEDRAOGO, est venue présenter son projet et solliciter l’appui de la ministre pour sa mise en œuvre.

« Nous sommes venus présenter notre projet à madame la ministre. Il s’agit d’un projet de mise en place d’un réseau de téléphonie mobile, baptisé TERIATEL », a indiqué Nam Waya Rahouf OUEDRAOGO à sa sortie d’audience.

Il a précisé que « l’objectif est d’offrir des solutions concrètes et fiables en matière de télécommunication aux trois pays de l’Alliance des États du Sahel, et plus particulièrement au Burkina Faso ».

La ministre a salué leur démarche et promet d’organiser des séances de travail avec les services techniques de son département pour mieux appréhender les détails du projet.

Source : DCRP/MTDPCE

