Lancement des saisons de l’USSU-BF 2025 et du sport pour tous au Burkina Faso

Le ministère des sports, de la jeunesse et de l’emploi a procédé au lancement de la saison du Sport pour tous le jeudi 30 janvier 2025 au Stade Municipal de Ouagadougou. Cela a été combiné avec le lancement des compétitions de l’Union des sports scolaires et universitaires du Burkina Faso (USSU-BF).

Des autorités en charge des sports et des loisirs au Burkina Faso marchant en compagnie d’élèves de la ville de Ouagadougou. Ensemble, ils ont parcouru près de 5 km afin de donner l’exemple mais aussi dans le but de perdre des calories. Après ce tour, place à une séance d’aérobic au sein du Stade Municipal de Ouagadougou.

Parmi eux, le gouverneur de la région du Centre Abdoulaye Bassinga aux côtés des autorités du ministère en charge des sports. Cette marche et cette séance d’aérobic marquent l’ouverture de la saison sportive du Sport pour tous au Burkina Faso. « Au-delà du sport, c’est le seul brassage, un facteur de cohésion et qui peut permettre le brassage au niveau de la région du centre », considère Abdoulaye Bassinga.

La santé avant tout

Le ministère en charge des sports a institué les séances de sport pour tous pour inviter les Burkinabè à se lancer dans la pratique d’activité sportive. C’est une priorité de ce département.

« L’une des priorités, c’est la pratique du sport pour tous. Ce lancement vient comme un rappel solennel à l’ensemble des Burkinabè de pouvoir inscrire quotidiennement la pratique des activités physiques et sportives pour cela que cela contribue à améliorer notre état de santé et dans un seconde, permettre à chacune et chacun de pouvoir apporter sa pierre à l’élan de développement dans notre pays », souligne Évariste Dabiré le directeur de cabinet.

Ce fut aussi l’occasion de lancer la saison de l’Union des sports scolaires et universitaires du Burkina Faso (USSU-BF). Malgré le contexte sécuritaire, les autorités en charge du sport considère l’organisation de l’USSU-BF comme un autre symbole de résilience mais aussi de préparation de la relève sportive.

Pour cela, le ministère des sports tout mettre en œuvre pour les compétitions se tiennent dans de bonnes conditions. « D’édition en édition, le ministère se perfectionne davantage en termes d’organisation et de mécanismes. C’est plus de 50 ans en terme d’organisation de la relève sportive », souhaite Abdoulaye Bassinga.

Selon les chiffres du ministère des sports, de la jeunesse et de l’emploi, près de 7 mille élèves ont pris part à la précédente édition de l’USSU-BF. Il espère que les participants seront plus cette année.

