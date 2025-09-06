Intégrité en chanson : Le Collectif 5G frappe fort avec son nouveau clip
La réalisation du clip a mobilisé toutes les composantes des FDS : la Garde de Sécurité Pénitentiaire, la Police nationale, la Gendarmerie, les Sapeurs-pompiers, les Eaux et Forêts, l’Armée de terre, l’Armée de l’air, ainsi que les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP), les Dozo et des civils. « La population elle-même s’est donnée corps et âme pour que ce projet voie le jour », a-t-il souligné.
Le scénario du clip illustre avec force le quotidien des forces de sécurité : un village sous le coup d’une attaque terroriste, l’intervention rapide des unités, l’appui aérien, la libération des otages et, pour finir, la célébration de la victoire avec les habitants. Cette mise en scène témoigne de la détermination et du professionnalisme des FDS.
Interrogé sur la portée du projet, Big So, un autre membre du collectif, a laissé entendre que l’apport de la musique est énorme, car sur le terrain, les chansons motivent leurs collègues et leur donnent davantage du courage.
Quant au choix du titre « Intègre », il n’est pas anodin. « Nous sommes déjà Burkinabè. En tant que Burkinabè, nous valorisons le fait d’être intègre et fiers », a-t-il justifié. Le collectif espère ainsi que ce message touchera chaque citoyen et favorisera le vivre-ensemble.
Lire aussi 👉Musique :Bam’ss Grâce ou l’artiste gendarme qui touche des cœurs
La cérémonie de lancement a été placée sous le parrainage du Chef d’État-Major Général des Armées, le colonel-major Adama Ouédraogo. Ce dernier a salué le travail du collectif, qu’il a qualifié de remarquable, et a rappelé que la musique est un instrument puissant d’éducation, de résistance et de cohésion.
« La victoire contre les forces du mal ne repose pas seulement sur les armes, mais aussi sur l’unité nationale et la force morale », a-t-il affirmé avant d’encourager la jeunesse à s’inspirer de ce message.
Avec « Intègre », le Collectif 5G confirme son ambition d’utiliser la musique comme une arme morale pour soutenir la résilience nationale. La chanson est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement.
Aurelle KIENDREBEOGO (Stagiaire)
Burkina 24
Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine
Restez connectés pour toutes les dernières informations !
Restez connectés pour toutes les dernières informations !