Intégrité en chanson : Le Collectif 5G frappe fort avec son nouveau clip

Le collectif 5G, composé de cinq artistes gendarmes, a dévoilé son nouveau clip intitulé « Intègre », le vendredi 5 septembre 2025 à Ouagadougou.

Cette production artistique et citoyenne se veut un hommage vibrant aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS) ainsi qu’à l’ensemble des Burkinabè engagés dans la lutte contre le terrorisme.

Lors de la présentation, Whé Whé, membre du groupe, a précisé que ce projet est le fruit d’un travail collaboratif de longue haleine, bénéficiant du soutien de la hiérarchie militaire et paramilitaire.