Faso Mêbo : De jeunes mécaniciens mettent les mains dans le cambouis pour la nation

L’Association des jeunes mécaniciens de cycles et motocycles du Faso a répondu à l’appel du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré à travers un don à l’initiative Faso Mêbo le vendredi 5 septembre 2025 à Ouagadougou.

Une tonne de ciment, 15 bidons d’huile de vidange, deux sacs de riz, et des denrées alimentaires comme des sardines et du macaroni, c’est la composition du don de l’Association des jeunes mécaniciens de cycles et motocycles du Faso à l’initiative présidentielle Faso Mêbo.

Si les denrées alimentaires sont destinées à nourrir les ouvriers qui travaillent sur les chantiers, l’huile de vidange a un usage bien spécifique et pratique. Elle est un ingrédient pour faciliter la fabrication des pavés, qui seront utilisés pour embellir les rues de la capitale.

Boureima Konkobo, président de l’association, a expliqué la motivation derrière cette démarche. «On a reçu l’appel, on a dit que comme nous aussi on est Burkinabè, il faut que nous aussi on se donne la main pour la construction du Faso», a-t-il déclaré.

Il a exprimé la fierté de son groupe à participer à cet effort national. Aussi, le président des mécaniciens a précisé que leur engagement a été motivé par les «bonnes actions que le Faso Mêbo exerce dans la ville de Ouagadougou».

Conscients de l’impact de l’initiative, les membres de l’association ont voulu apporter leur pierre à l’édifice, chacun selon ses moyens et son métier. La contribution des jeunes mécaniciens ne se limite pas au matériel, ils ont participé activement au travaux au siège de Faso Mêbo.

Ces techniciens disent avoir compris que la solidarité et l’action collective sont la clé pour l’avancement du Burkina Faso. «Nous, en tant que mécaniciens, on s’est demandé ce que nous aussi on peut contribuer pour le développement du Faso», a ajouté Boureima Konkobo.

D’ailleurs, il a insisté sur l’importance de l’unité et de la participation de tous les citoyens pour que le Burkina Faso devienne un pays plus propre et plus prospère. «Voilà pourquoi on a amené notre contribution pour l’avancement du travail du Faso Mêbo», a-t-il avancé.

Pour finir, Boureima Konkobo a lancé un message à l’ensemble de la population burkinabè. « Que chacun apporte ce qu’il a pour l’avancement du Faso Mêbo. Pour que le pays soit plus propre et qu’on soit à l’aise », a-t-il lancé.

