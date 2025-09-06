Excellence scolaire : Unique & One School récompense dix élèves méritants

publicite

A l’issue des résultats scolaires 2024-2025, le fondateur du complexe scolaire Unique & One School, a offert 10 bourses d’excellence aux meilleurs élèves. La remise officielle de cette bourse a eu lieu ce samedi 6 septembre 2025 à Saaba.

Pour la troisième année consécutive, le fondateur du complexe scolaire Unique & One School a tenu à offrir des bourses scolaires. Selon Adama Ouédraogo, directeur de l’établissement, il s’agissait de récompenser l’excellence et le mérite.

Il a fait savoir que le don des bourses découle de la volonté du fondateur depuis la création il y a quatre ans pour soutenir les parents dans la formation de leurs enfants et d’offrir aux enfants un cadre d’émulation et d’excellence.

« Les bourses d’excellence qui nous réunissent aujourd’hui se conçoivent comme un soutien aux parents et une motivation pour les élèves afin de les accompagner vers l’excellence scolaire. Les bourses sont octroyées pour la durée du cycle scolaire dans lequel est engagé l’élève.

La condition toutefois pour la conserver est que l’élève s’illustre par la performance constante, par une bonne moyenne, signe de l’excellence et de l’émulation. Nous offrons ces bourses à dix personnes, dont 5 personnes pour la sixième et 5 autres pour la classe seconde », a-t-il indiqué.

Il a expliqué que les parents des bénéficiaires seront dispensés des frais de scolarité pour toute l’année et pour tout le cycle, pendant quatre ans pour ceux qui sont en 6e et pendant trois ans pour ceux qui sont en seconde.

« Nous voudrions vraiment féliciter d’abord ces élèves qui sont bénéficiaires de ces bourses d’excellence et les inciter à mieux travailler, à beaucoup se donner pour conserver ces bourses-là. Car, il y a des critères qui peuvent les amener à être déclassés les années à venir s’ils ne travaillent pas bien.

Il y a un facteur de mérite. Chaque élève doit obtenir une moyenne supérieure à 13 pour pouvoir conserver ses bourses-là pendant tout leur cycle scolaire », a indiqué Adama Ouédraogo.

Au nom des bénéficiaires de la bourse d’excellence scolaire 2025-2026, Haro Ramiz Ramadann, a salué l’initiative du fondateur. « Mes camarades et moi avons voulu rêver de fréquenter les écoles d’excellence en vue de maintenir nos performances intellectuelles et intégrer les bonnes vertus et qualités humaines pour bâtir un Burkina Faso de paix et de bonheur partagé.

Nous prenons l’engagement de travailler pour mériter votre confiance et vous rassurer que vous avez fait le meilleur choix en investissant sur l’éducation et la formation des ressources humaines. Nous allons respecter les règlements intérieurs de l’école afin de faciliter le travail de l’administration et la tâche de nos professeurs », a-t-il souligné.

Les parents, représentés par Haro Oumarou, ont eux aussi salué ce geste. « En tant que parents, nous sommes très réjouis et je peux dire que nous sommes soulagés et nous apprécions à sa juste valeur. Ce don représente beaucoup, pour moi-même en tant que parent. Je peux dire que c’est une prière qui a été exaucée.

Parce que nous avons toujours souhaité que nos enfants aient accès à des établissements d’excellence pour pouvoir se hisser au rang d’un futur leader de cette nation. Nous traduisons notre profonde gratitude au fondateur de l’établissement Unique and One School », a-t-il relevé.

En rappel, Unique and One School offre trois ordres d’enseignement, c’est-à-dire la maternelle, le primaire et l’enseignement secondaire et professionnel.