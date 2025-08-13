Immersion patriotique : Les bacheliers de la région du Kadiogo reçoivent les bénédictions du Capitaine Ibrahim Traoré

publicite

0 Partages Partager Twitter

Abdoulaye Bassinga, Gouverneur de la région du Kadiogo et Boubacar Savadogo, ministre de l’Enseignement secondaire et de la formation professionnelle, ont officiellement donné le ton de l’immersion patriotique dans la région du Kadiogo, ce mercredi 13 août 2025, au sein du Lycée technique national Aboubacar Sangoulé Lamizana (LTN/ASL) ex LTO, à Ouagadougou.

À l’occasion, les nouveaux bacheliers ont suivi une adresse, à leur endroit, du Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, les exhortant à apprendre à être des patriotes, en ne trahissant pas notre patrie.

Ce lancement s’inscrit dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous (IPEQ).

Pour rappel, le 2 mai 2025, le gouvernement burkinabè a institué une immersion patriotique au profit des nouveaux bacheliers. La phase pilote concerne les bacheliers de l’édition 2025.

Lire aussi 👉🏿 Immersion patriotique : Le message du Capitaine Ibrahim Traoré aux nouveaux bacheliers