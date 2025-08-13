Immersion patriotique : Les bacheliers de la région du Kadiogo reçoivent les bénédictions du Capitaine Ibrahim Traoré

Lancement officiel de l'immersion patriotique dans la région du Kadiogo
Abdoulaye Bassinga, Gouverneur de la région du Kadiogo et Boubacar Savadogo, ministre de l’Enseignement secondaire et de la formation professionnelle, ont officiellement donné le ton de l’immersion patriotique dans la région du Kadiogo, ce mercredi 13 août 2025, au sein du Lycée technique national Aboubacar Sangoulé Lamizana (LTN/ASL) ex LTO, à Ouagadougou. 

À l’occasion, les nouveaux bacheliers ont suivi une adresse, à leur endroit, du Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, les exhortant à apprendre à être des patriotes, en ne trahissant pas notre patrie.

Les bacheliers 2025 de l’immersion patriotique de la région du Kadiogo

Ce lancement s’inscrit dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous (IPEQ).

Le Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, s’est adressé aux nouveaux bacheliers

Pour rappel, le 2 mai 2025, le gouvernement burkinabè a institué une immersion patriotique au profit des nouveaux bacheliers. La phase pilote concerne les bacheliers de l’édition 2025.

