Immersion patriotique : Le message du Capitaine Ibrahim Traoré aux nouveaux bacheliers

Ceci est le message du Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, Chef de l’État, aux nouveaux bacheliers pour l’immersion patriotique.

Camarades Bacheliers, je vous salue et je vous félicite. Je vous félicite pour votre succès à cet examen crucial de votre cursus scolaire et universitaire. Certains parmi vous vont sûrement intégrer la fonction publique et être dans l’administration de notre nation, d’autres dans le secteur privé mais la grande majorité va donc dans les différentes universités de notre patrie.

Il est nécessaire de comprendre que notre pays est dans une révolution. Nous avons donc décidé de vous initier et de vous donner un certain nombre de rudiments pour affronter la vie active. C’est ainsi que l’immersion patriotique a été initiée et vous devez être fiers d’être la première promotion. La révolution a besoin de citoyens nouveaux, des citoyens patriotes, intègres, solidaires. Et au cours de cette immersion, vous apprendrez beaucoup de choses.

Vous devrez apprendre à être de bons patriotes, à ne jamais trahir la mère patrie. Vous devez comprendre, d’où vous venez, le passé aujourd’hui. Qu’est-ce que c’est que notre révolution et projeter un avenir ? Qu’est-ce que vous voulez pour votre patrie, pour vous et votre famille ?

Il faut comprendre le passé. D’où est-ce que nous venons, comment nos ancêtres ont fait pour survivre à toute cette barbarie venue d’ailleurs pour les exterminer et s’accaparer de leur terre. Comment ils se sont battus pour nous garder nos terres que nous avons aujourd’hui le Burkina Faso. Vous devrez comprendre les détails de notre passé.

Qu’est-ce que l’Afrique a subi ? Qu’est-ce que le Burkina Faso a subi ? Et comment nos ancêtres s’y sont pris pour que nous soyons là aujourd’hui en tant que Burkinabè ? À travers cela, vous comprendrez aujourd’hui le monde, la géopolitique, pourquoi les relations humaines à travers le monde sont souvent entachées de guerre et de beaucoup d’autres phénomènes que vous ne pouvez pas comprendre tant que on ne vous enseigne pas l’histoire.

Aujourd’hui, notre patrie est en guerre, mais vous devez comprendre d’où vient cette guerre, pourquoi on nous fait la guerre. Pourquoi ces individus attaquent notre patrie ? Tout cela vous sera enseigné et initié. Plus vous comprenez ce que vous vivez et vous devez maintenant comprendre pourquoi nous avons décidé de nous lancer dans une révolution.

Qu’est-ce que c’est que la révolution ? Comment comprendre qu’il fallait la révolution pour qu’on puisse y arriver ? Il faut qu’on révolutionne nos vies. Nous sommes beaucoup en retard et avec la guerre, nous avons besoin d’aller vite avec donc des citoyens d’un nouveau type très disciplinés, engagés, patriotes jusqu’au sacrifice suprême.

Et à travers cela, vous comprendrez mieux comment vous projetez dans l’avenir. Qu’est-ce que vous voulez pour votre pays ? Qui ne souhaite pas demain avoir ses enfants qui vont à l’école gratuitement, qui vont être soignés convenablement dans leur patrie, qui vont se nourrir convenablement. C’est le sens de notre engagement et vous devez comprendre tout cela et que c’est possible.

Si aujourd’hui nous sommes en guerre et que nous arrivons sur le volet du développement à faire beaucoup de réalisation, c’est que notre patrie a des potentialités qui étaient sûrement mal exploitées. Et comment éviter que ces ressources retombent dans les mains des impérialistes ? C’est le sens du combat et vous devez comprendre tous ces paramètres. Beaucoup de choses vous seront enseignées.

Vous connaîtrez l’humilité. Vous devrez partager beaucoup de choses avec vos camarades et vous apprendrez à aimer votre patrie, à ne jamais trahir votre patrie. La guerre des désinformations qui se mène aujourd’hui par l’impérialisme, la manipulation, c’est vous qui êtes les cibles, la jeunesse, l’avenir de la nation.

Et vous devez tout mettre en œuvre pour apprendre à ne jamais trahir votre patrie et ne pas se faire recruter par ses impérialistes comme espion parce que tout leur espoir c’est de pouvoir recruter la jeunesse en faire faire de vous des espions pour servir leur patrie au détriment de votre patrie. C’est-à-dire trahir votre patrie. Ils désinforment, ils intoxiquent à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, à travers beaucoup de phénomènes.

Mais vous devrez donc apprendre à faire la différence entre leur manipulation et ce que vous voulez voir, voilà pourquoi cette immersion est la bienvenue et vous devez donner du sien pour apprendre les b.a.-ba de ce que c’est que le patriotisme.

Ça va tout au long de votre vie certainement parce que l’Institut des peuples noirs Farafina, nous sommes en train donc de rendre opérationnel, va continuer la même mission, continuer à encadrer à enseigner la jeunesse sur notre histoire, sur notre présent et sur ce que nous pourrons faire à l’avenir. Donc je vous souhaite de passer de très bons moments d’apprentissage pour que notre pays puisse vraiment compter sur vous, parce que vous êtes l’avenir de la nation.

Vous devrez donc reprendre le message que vous aurez appris là-bas autour de vous pour que tous ceux qui n’ont pas eu la chance d’être à cette immersion puissent apprendre de vous ce que c’est que le patriotisme, ce que c’est que l’engagement pour la patrie. Apprenez bien, je vous souhaite très bonne chance, très bon courage.

La Patrie ou La Mort, Nous Vaincrons.

(Transcription : Burkina 24)