Deux couples interpellés pour non-respect de la réglementation des cortèges à Ouagadougou

La Direction de la Coordination et la Sécurité des Arrondissements (DCSA) en collaboration avec l’unité HERCULE a interpellé, lors du week-end dernier, deux couples pour non-respect de l’arrêté n°2024-270/CO/M/CAB/DJAC du 12 décembre 2024, portant réglementation des cortèges dans la ville de Ouagadougou

En marge des festivités de leur mariage, les contrevenants se sont livrés à une violation de la quasi-totalité des règles en matière de circulation, acrobatie sur la voie publique, perturbant ainsi la circulation.

La Police Municipale, tout en remerciant la population pour sa collaboration à travers les différentes dénonciations, tient à rappeler à l’ensemble de la population, en particulier les futurs mariés qu’aucune tolérance ne sera acceptée en ce qui concerne le respect de la réglementation en matière de cortège.

Lire aussi 👉 Un geste pour la nation : Les agentes de police municipale donnent l’exemple avec deux tonnes de ciment

La Police Municipale, toujours plus proche de vous !

– N° Vert : 80 00 11 03 

– WhatsApp (message uniquement) : 70 00 83 41 

Source : Service de l’Information et de la Communication de la Police Municipale de Ouagadougou

