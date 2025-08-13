CHAN 2024 : « Le Burkina Faso va se battre pour vraiment rester dans cette compétition », selon Issa Balboné

Le sélectionneur des Étalons locaux, Issa Balboné, affiche sérénité à la veille de la rencontre qui oppose les Etalons locaux face aux Mourabitounes locaux de la Mauritanie ce mercredi 13 Août 2025. Issa Balboné mise sur la rigueur et la fraicheur physique de son groupe

Les Etalons locaux visent déjà une qualification en quart de finale du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) Tanzanie-Ouganda-Kenya. Après leur victoire face à la Centrafrique (4-2), ils espèrent enchaîner avec une deuxième victoire. Pour s’imposer, Issa Balboné, le sélectionneur n’a pas changé grand-chose.

« Nous avons préparé comme les autres matchs, parce qu’on est là pour une compétition. Il faut que nous soyons dans le meilleur état physique pour vraiment aborder le match. Et on a travaillé comme les autres matchs », explique le technicien burkinabè.

Faire honneur au peuple

Conscient de l’importance de la rencontre, Balboné insiste sur l’objectif qui est d’atteindre au moins les quarts de finale. A partir de cette étape, l’équipe peut se fixer d’autres objectifs dont le trophée.

« On va se battre pour vraiment rester dans cette compétition le plus longtemps possible. Chaque équipe ici vient pour faire honneur à son peuple. Le Burkina aussi veut faire honneur à son peuple », promet-il. Il avait déjà tenue sa promesse après la défaite face à la Tanzanie en match d’ouverture.

En effet, les Étalons locaux en trois participations ont quitté la compétition en phase de poules. Issa Balboné est persuadé que son équipe va relever le défi. « Je pense que nous allons faire honneur à notre peuple.

Aujourd’hui, le Burkina Faso est vraiment solide pour aborder ce match. Peut-être quelques petits bobos au sein du groupe, mais je pense que d’ici là, on va les récupérer », promet-il.

Cependant, Issa Balboné garde sa stratégie secrète :« Nous, on va évoluer au fur et à mesure. Parce qu’on ne peut pas dévoiler notre plan de jeu ici, notre système de jeu. Ce qui est sûr, nous serons présents sur le terrain ».

La rencontre se joue ce mercredi à 17 heures. En cas de victoire, les Burkinabè auront fait un grand pas vers la qualification de cette compétition réservée aux joueurs évoluant dans leur propre championnat.