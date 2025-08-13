La Journée internationale de la jeunesse 2025 au Burkina Faso referme ses portes sur des promesses patriotiques des jeunes

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les activités commémoratives de la Journée internationale de la Jeunesse (JIJ) au Burkina Faso ont connu leur épilogue ce mardi 12 août 2025, à Ouagadougou. « Pacte du futur : Le Burkina que nous voulons, le rôle de la jeunesse dans un Burkina de paix et de souveraineté » a été le thème des deux jours de travaux de cette édition. À l’issue de ces échanges, les jeunes ont promis des actes patriotiques et utiles pour le nouveau Burkina, dans la paix qui se dessine.

Des campagnes de sensibilisation et des sessions de formation ont été organisées dans toutes les régions du pays. Elles ont été articulées autour de thématiques majeures comme le pacte du futur, la révolution progressiste et populaire, la confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES) et les initiatives présidentielles, de véritables leviers d’insertion socio-économique pour les jeunes.

Une compétition baptisée « Tribune de créativité et d’innovation », dédiée à la valorisation de l’engagement et des solutions proposées par les jeunes, a également été organisée. Un appel à contribution des organisations de jeunesse et des mouvements sportifs pour soutenir l’initiative Faso Mêbo à travers la plate-forme Faso Azerka ont été aussi au programme. Toutes ces activités ont été saluées par les jeunes venus des 17 régions du pays.

Pour leur représentante, Sylvie Thiombiano, cette jeunesse est consciente de son rôle dans le processus. Elle a promis de soutenir la cause et a donné rendez-vous pour un bilan d’ici la prochaine édition de la Journée.

« Conscient du rôle de la jeunesse pour la reconquête du territoire national et pour le développement durable, nous nous engageons à : promouvoir l’idéologie souverainiste de la Révolution progressiste populaire à travers la veille citoyenne, l’éveil des consciences et la lutte contre l’impérialisme ; et à soutenir par tous les moyens les FDS et les VDP, leurs familles ainsi que les PDI », a-t-elle assuré au nom de la jeunesse.

À son tour, le chef du gouvernement burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a souhaité que ces activités permettent à la jeunesse de participer pleinement à l’essor du pays dans un futur proche. « La jeunesse est le pilier de toute dynamique de progrès.

Elle porte en elle la promesse d’un avenir meilleur, mais aussi la responsabilité de le bâtir. Face aux menaces sécuritaires, aux défis sociaux, économiques et géopolitiques, votre engagement patriotique, votre unité, votre résilience et votre participation active sont plus que jamais nécessaires », a insisté le ministre.

Lire aussi 👉 : JIJ 2023 : Adja Mamounata Velegda offre un bus de 50 millions aux jeunes

Ces journées ont été Co organisées par le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi et le Système des Nations unies. Le Premier ministre a quant à lui présidé la cérémonie de clôture.

Pour la compétition « Tribune de créativité et d’innovation », le lauréat est reparti avec une somme de 2,5 millions de francs CFA. Le deuxième et le troisième ont empoché respectivement 1,5 million et 1 million de francs CFA.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24