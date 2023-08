JIJ 2023 : Adja Mamounata Velegda offre un bus de 50 millions aux jeunes

publicite

La journée internationale de la jeunesse a été célébrée le samedi 12 août 2023 à Ouagadougou sous le thème « Renforcement de l’employabilité des jeunes vivant en milieu rural et lutte contre l’insécurité au Burkina Faso ». La marraine de l’édition, Adja Mamounata Velegda, a fait don d’un bus de 50 millions au profit du conseil national de la jeunesse (CNJ) pour faciliter sa logistique.

« Cette tribune me donne aussi l’occasion de réitérer notre engagement pour la jeunesse burkinabè. En effet, j’ai le plaisir de parrainer cette cérémonie aux cotés de Adja Mamounata VELEGDA, promotrice du groupe Velegda, une entreprise citoyenne qui fait dans l’importation, la production et la commercialisation de produits vivriers.

Le groupe Velgda emploie près d’une trentaine de personnes et autour de 300 saisonniers ; il contribue fortement à l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire du pays et a un fort impact sur la vie des populations, en particulier sur la jeunesse du monde rural.

C’est le lieu ici de rendre hommage à Adja Velegda, cette amazone de l’entreprenariat et du développement de notre pays, qui si vous ne le saviez pas, a débuté ses activités à l’âge de 18 ans à partir d’un capital de 300 F CFA pour être à la tête de cet empire qu’est le groupe Velegda« , a entamé Inoussa Kanazoé, PDG de CIM Faso.

A noter que l’historique du Groupe VELEGDA est intrinsèquement liée à la biographie de Mme VELEGDA, CEO et Fondatrice du Groupe VELEGDA. En 1967, c’est le début des activités commerciales de Mme VELEGDA dès l’âge de 9 ans. Mamounata Basga VELEGDA est née le 1er Janvier 1958 à Bonnessin-Pétit dans la province du Kouritenga, dans la Région du Centre-Est, à environs 140 km de Ouagadougou.

Elle est l’aînée d’une famille de cultivateurs de onze (11) enfants dont sept (7) garçons et quatre (4) filles. Elle est mère de quatre (4) enfants et a également à sa charge les douze (12) autres enfants de ses co-épouses. A l’âge de 18 ans, son père la donne en mariage et elle va rejoindre son mari à Pouytenga, village voisin distant d’une vingtaine de km de Bonnessin-Pétit.

Compte tenu du poids de la tradition, surtout à cette époque-là, elle accepte la vie conjugale, malgré l’âge très avancé de son mari qui était polygame. Cette vie conjugale forcée a peut-être accentué son penchant pour le commerce. C’est ainsi qu’en plus des travaux ménagers, elle commence, avec un fonds initial de trois cent (300) FCFA un commerce de galettes de petit mil au marché de Pouytenga. Elle faisait cuire elle-même ces galettes à l’aube.

Elle continua ainsi ce petit commerce jusqu’à pouvoir constituer quelques économies qui lui ont permis de rembourser le crédit que son père a contracté pour envoyer son frère à l’école. Ensuite, le bénéfice n’étant pas très élevé, elle est allée se constituer manœuvre pour le remplissage de sacs d’amandes de Karité pour les commerçants collecteurs.

Par jour, elle pouvait remplir jusqu’à 100 sacs pour une valeur de 10 000 FCFA. Ayant réalisé quelques économies d’environ 200 000 FCFA dans les années 78 et soucieuse du bien-être de sa famille, elle a pu réaliser les investissements : 2 maisons de 10 tôles pour ses parents ; 3 vélos pour ses parents directs et son oncle ; 1 vélo pour elle-même comme outil de travail.

S’étant rendue compte des bienfaits que pouvaient procurer le commerce, Mme VELEGDA décide de se lancer dans le commerce d’amandes de Karité puis dans celui du Niébé. Elle se procurait ces deux produits en petites quantités qu’elle affrétait dans des camions pour les vendre de façon informelle au Ghana. Là-bas, elle achetait le sel pour revenir le vendre au Burkina Faso. Mme VELEGDA pratique cette activité de commerce import-export de façon informelle pendant quelques années entre le Burkina et le Ghana.

C’est dans les années 1980 que Mme VELEGDA crée les “Etablissements VELEGDA”, mue par son esprit entrepreneurial et sa volonté d’aller toujours de l’avant. En 1992 elle achète 2 camions de dix tonnes et emploie déjà une dizaine de personnes. Les magasins de stockage de céréales sont loués à l’époque.

A ces débuts, avant de s’installer à Ouaga, elle travaille comme collectrice pour les grands grossistes comme ZOUNGRANA Denis, NACOULMA kiolé, Saidou KASSANGA et ZONGO Maxime. Pendant la campagne 1995-1996 Mme VELEGDA délocalise son entreprise et s’installe à Ouagadougou, pour mieux exploiter les opportunités d’affaires qui se présentent à elle.

En 1997, les Etablissements VELEGDA décrochent leur premier gros marché national avec la Société Nationale de Gestion des Stocks de Sécurité (SONAGESS) relatif à 4500 tonnes de céréales dont 3000 tonnes de petit mil à livrer à Dori et 1500 tonnes de petit mil et de sorgho à livrer à Ouagadougou.

À partir de 1998, les Etablissements VELEGDA ont commencé à fournir les céréales au CATWELL (Catholic Relief Service) et au Programme Alimentaire Mondial (PAM). En cette année déjà, le chiffre d’affaires de l’entreprise a dépassé le milliard (1 000 000 000) de FCFA.

En 2000, Mme VELEGDA construit son premier magasin de 1000 tonnes de céréales dans la zone commerciale Sankaryare à Ouagadougou. En 2002, les Etablissements VELEGDA décrochent son véritable premier contrat international de fourniture d’amandes de karité avec la société Danoise “AAK”. Ce sont plusieurs contrats de 1000 à 4000 tonnes d’amandes de karité, étalés tout au long de la campagne. Depuis cette année-là, les livraisons continuent avec cette société et peuvent atteindre 25000 tonnes par an dans les années fastes.

En 2003, Mme VELEGDA construit un deuxième magasin de 6000 tonnes dans la zone commerciale Sankaryare à Ouagadougou. Par la suite, des contrats de même type vont être scellés avec des sociétés comme “Ghana Speciality Fats”, “MAVIGA” et d’autres organismes comme le Programme Alimentaire Mondial (PAM), le Fonds des Nations Unies pour l’Alimentation (FAO), PLAN Burkina, le Comité International de la Croix-Rouge (CICR), la Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le Ministère Burkinabé en charge de l’éducation nationale, les mairies des communes du Burkina Faso, etc.

En 2004-2005, elle rachète un terrain de 17 000 m2 à Kossodo, abritant deux entrepôts pouvant contenir 3000 tonnes de céréales. En 2006, Mme VELEGDA se met au diapason du marché international avec l’acquisition de quatre (4) souffleries tous calibres qu’elle installe sur le site de Kossodo, pour le nettoyage des céréales et du sésame, en vue de répondre aux exigences de qualité de la part des clients institutionnels et des grands Groupes internationaux.

En 2007, elle rachète un entrepôt de 3000 tonnes de capacité dans la zone industrielle de Bobo-Dioulasso et y installe sa première représentation commerciale. En 2012, les Etablissements VELEGDA deviennent le “Groupe VELEGDA SARL”, avec un capital de 526 000 000 de FCFA.

Entre 2014 et 2016, le Groupe VELEGDA renforce ses équipements en acquérant successivement deux, puis quatre nouvelles machines plus performantes qui peuvent nettoyer jusqu’à un taux de 99.5% de pureté pour le sésame dans le but d’atteindre la perfection en matière de qualité et d’être en phase avec les standards internationaux. Entre 2015 et 2017, elle passe à la vitesse supérieure en procédant à la construction successive de deux magasins de 6000 et 70000 tonnes à Kossodo…

