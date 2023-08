Préservation de la biodiversité : Plus de 300 espèces médicinales et nutritives plantées à Koankin

L’Association pour la Sauvegarde de la Biodiversité (ASABIO) a organisé une cérémonie de plantation d’arbres sur un site aménagé à Koankin dans la commune rurale de Pabré le samedi 12 août 2023. Cette journée de plantation d’arbres placée sous le sceau de la sauvegarde de la biodiversité a eu pour thème « Nos enfants, des échos héros pour la sauvegarde de la biodiversité ». Le chef du village de Koankin, le représentant du ministre en charge de l’environnement et la marraine ont tous marqué de leur présence à cette cérémonie qui veut redonner vie à la biodiversité.

C’est un rituel vieux de depuis 1995. Sur le même site de Koankin, depuis lors, un groupe d’amis se retrouvent pour planter des arbres. Aujourd’hui, ce groupe d’amis s’est mué en Association pour la Sauvegarde de la Biodiversité (ASABIO). Depuis que l’association existe, cette journée de reboisement constitue la troisième édition. Pour Jean Ilboudo, président de l’association, cette journée symbolise la sauvegarde de la biodiversité. « Cette année nous avons bien voulu impliquer les enfants parce que nous ne pouvons envisager l’avenir sans les enfants qui constituent l’essentiel de notre population ».

Pour Jean Ilboudo, il fallait impliquer les enfants « pour qu’ils puissent s’approprier la protection de l’environnement et s’impliquer davantage pour que l’environnement puisse être sauvegardé ». Une idée partagée par le chef du Village de Koankin, Naba Kangho qui a assuré avoir mis en place un comité de veille pour assurer la protection des plans mis en terre dans le site jusqu’à ce qu’ils grandissent.

« Vous savez ici il y a la divagation des animaux et la coupe abusive du bois qui persiste toujours. Donc nous avons mis en place un comité de veille qui sillonne le site et qui s’assure que les animaux ne rentrent pas et qu’il n’y ait pas de coupe du bois », a assuré le chef de Koankin.

Par ailleurs, sur plus de 300 espèces de plantes mises en terre, le président de l’association confie que l’accent a été mis sur les espèces médicinales et des espèces à hautes valeurs nutritives qui tendent à disparaître. La marraine qui se trouve être la fille du chef de Koankin a dit toute son émotion vis-à-vis de l’activité.

C’est avec joie et fierté qu’elle dit accompagner les initiateurs de ce reboisement. A l’entendre, « le fait d’avoir associé les enfants c’est vraiment une bonne initiative parce qu’il faut apprendre aux enfants à protéger la nature, car c’est eux qui vont assurer la pérennité de cette nature pour les générations futures ».

Cette activité de reboisement, il faut le dire, a aussi eu le soutien des autorités. Moumouni Ouédraogo, inspecteur des eaux et forêts, représentant du ministre en charge de l’environnement, a indiqué que cette activité entre dans la politique et les efforts du ministère en charge de l’environnement pour la promotion du développement durable.

« Qui parle de diversité biologique parle de son importance dans le développement de toute l’humanité et encore plus que cette activité a mis l’accent sur les enfants qui constituent l’avenir de demain », a apprécié le représentant du ministre en charge de l’environnement. Il a terminé en assurant de la disponibilité du ministère pour accompagner cette activité qu’il juge noble et salutaire.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

