Championnat d’Afrique de Karaté Casablanca 2023 : L’ambassadeur du Burkina Faso au Maroc prend les nouvelles de l’équipe burkinabè

La délégation burkinabè de Karaté Do a reçu la visite de l’ambassadeur du Burkina Faso au Maroc, Mamadou Coulibaly le dimanche 13 août 2023. Celui-ci s’est réjoui de la présence des Étalons karatékas au Maroc dans le cadre du championnat d’Afrique de la discipline qui se tient du 14 au 20 août 2023.

Les Etalons du karaté Do participent aux championnats d’Afrique du karaté du 14 au 20 août 2023 à Casablanca. Ce dimanche 13 août 2023, cette équipe reçu la visite de l’ambassadeur du Burkina Faso, Mamadou Coulibaly.

Une visite qui au-delà de respecter les démarches administratives s’inscrit dans une logique de prendre langue avec ces Étalons, selon l’ambassadeur.

« En tant qu’ambassadeur, je ne pouvais pas m’empêcher de venir leur souhaiter la bienvenue mais aussi m’enquérir de leurs conditions de séjour. Ils ont fait des efforts pour permettre à la jeunesse de participer à ces compétitions de haut niveau et c’est dans ce cadre que je suis venu. C’est un honneur de voir le Burkina figurer parmi ces 30 pays. Je suis très optimiste, notre délégation ne fera pas une piètre figuration », a introduit l’ambassadeur.

Le chef de la délégation Salfo Sawadogo a, à son tour remercié celui-ci pour sa disponibilité à soutenir l’équipe nationale de karaté. « C’est très réconfortant et ça peut galvaniser les karatékas par rapport à la compétition. Déjà dans l’ensemble tout se passe très bien parce qu’on est arrivé plutôt que prévu donc ils ont eu le temps de peaufiner un certain nombre de choses », a indiqué le chef de la délégation.

Les athlètes ont promis de mouiller le kimono afin de faire rayonner le drapeau national à Casablanca. « Avec sa visite l’équipe est plus que motivée pour mouiller le maillot. Chacun est prêt et on promet de donner tout ce qu’on a » , a dit Mohamed Kaboré dit Wado, capitaine de l’équipe.

Cette édition est organisée par la Fédération Royale marocaine de karaté et disciplines associées (FRMKDA). Quelque 1.000 participants issus 27 pays africains sont attendus à cette édition. Elle est la toute première édition à proposer une compétition de para-karaté qualificative pour les Championnats du monde.

