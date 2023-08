Burkina Faso : Le nouveau Représentant de l’UNICEF présente ses lettres d’accréditations

publicite

0 Partages Partager Twitter

La ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Olivia ROUAMBA a reçu en audience le lundi 14 août 2023, le nouveau Représentant du Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) au Burkina Faso. À la cheffe de la diplomatie burkinabè, John AGBOR est venu présenter ses lettres d’accréditations.

La suite après cette publicité

Le Burkina Faso et l’UNICEF entretiennent d’excellentes relations de coopération a indiqué Monsieur AGBOR qui entend poursuivre la dynamique. Il a marqué la disposition de son institution à accompagner la Transition burkinabè dans l’atteinte des objectifs tracés dans le Plan d’actions pour la stabilisation et le développement notamment en son volet humanitaire étant donné que la majorité des Personnes déplacées internes est constituée de femmes et d’enfants.

La ministre ROUAMBA a félicité le nouveau Représentant pour son accréditation au Faso. Tout en lui souhaitant une bonne mission, elle a assuré que son département est disposé à travailler avec l’équipe de l’UNICEF, d’où son invite à rester dans une concertation permanente afin d’être en phase avec l’État du Burkina Faso dans les interventions.

Source : MAECR-BE

Écouter l’article

publicite