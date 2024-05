Un stage d’une semaine pour redonner de l’authenticité au taekwondo burkinabè

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’Union Taekwondo et Disciplines Associées (UTDA) organise du 6 au 13 mai 2024, à Ouagadougou précisément au sein du Lycée Bogodogo, un stage sur le taekwondo assuré par le grand maître Fernando Abaga Edjang, ceinture noire 9e Dan, venu de la Guinée équatoriale. L’objectif est de promouvoir la discipline tout en s’assurant de la mise en pratique d’un taekwondo authentique au Burkina Faso.

La suite après cette publicité

L’Union taekwondo et disciplines associées dit constater que le taekwondo est plus vu comme une discipline sportive au lieu d’une philosophie à promouvoir. Pour rétablir cet état de fait, elle organise des stages pour les athlètes à Ouagadougou du 6 au 13 mai 2024.

Ce stage est assuré par un maître venu de la Guinée Équatoriale en la personne du grand maître Fernando Abaga Edjang. Il s’agira concrètement d’apprendre les valeurs philosophiques de la discipline à la jeune génération afin de préserver les valeurs du Taekwondo au Burkina Faso. C’est un cadre de partage d’expériences entre ce doyen du taekwondo africain et les jeunes combattants.

Lire aussi👉🏿 Fayçal Sawadogo devient 9e au classement mondial de World Taekwondo

« Le taekwondo en Afrique aujourd’hui, c’est juste le sport et pour moi, ça c’est triste. Avec le sport, on a perdu la nature, le sens même du taekwondo. Moi je fais du taekwondo traditionnel et il y a un aspect qui en plus d’être fort, il faut maîtriser.

Par contre rien qu’en le prenant seulement pour un sport, il y a des aspects qui sont négligés, parce que là-bas, il faut seulement gagner des points pour remporter des compétitions », a déploré le grand maître.

C’est avec pour objectif d’apporter un plus au taekwondo burkinabè qu’il a foulé le sol du pays. Ce plus, concrètement c’est d’inculquer l’esprit guerrier et l’esprit qui fait allusion à la philosophie de la discipline selon Fernando Abaga Edjang.

A écouter le président de l’Union, maître Daouda Nikiéma, cette venue va sans doute insuffler une nouvelle donne dans la discipline tant recherchée. « C’est vraiment un grand plaisir de recevoir cette grande figure. Il va nous donner l’occasion de nous ressourcer.

Ce qu’il prône, c’est l’efficacité dans la pratique. C’est vrai que le taekwondo tire maintenant vers le sport mais nous allons beaucoup mettre l’accent sur l’efficacité dans la pratique c’est-à-dire son aspect traditionnel », a-t-il ajouté.

Fernando Abaga Edjang est un maître, ceinture noire 9è Dan, qui a fait 27 ans de carrière aux nations unies. En retraite depuis 2017, il consacre présentement sa vie au partage d’expériences dans la discipline. Il est l’un des 14 maîtres licenciés en Afrique dans le taekwondo. A l’issue du stade, les combattants seront gradés en Dan.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite