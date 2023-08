Construction du complexe de la jeunesse au Burkina Faso : Inoussa Kanazoé offre 1000 tonnes de ciment

publicite

Chaque 12 août, le monde entier célèbre la Journée internationale de la Jeunesse (JIJ). Pour cette année, le thème retenu est « Renforcement de l’employabilité des jeunes vivant en milieu rural et lutte contre l’insécurité au Burkina Faso ». Pour ce faire, la jeunesse a choisi un modèle de réussite en entrepreneuriat pour parrainer l’édition à savoir Inoussa Kanazoé, Président Directeur général de CIM METAL GROUP et Adja Mamounata VELEGDA, PDG du groupe VELEGDA.

La journée internationale de la jeunesse a été marquée par un échange direct avec le Président de la Transition, le Capitaine Ibrahim Traoré.

A cette occasion, les parrains de la journée internationale de la jeunesse 2023, Inoussa Kanazoé, PDG de CIM Faso, et Adja Mamounata Velegda, PDG du groupe Velegda ont offert respectivement 1000 tonnes de ciment CIMFASO d’une valeur de 110 millions de FCFA pour la construction du complexe de la jeunesse et un bus de 50 millions au profit du conseil national de la jeunesse (CNJ). Ce complexe fera office de siège du CNJ-BF.

« La jeunesse n’est qu’un moment, un passage dans la vie. C’est à cet âge que l’on construit sa personnalité, qu’on forge son destin. Nous vous invitons donc à vous fixer des objectifs, à avoir des valeurs et des ambitions et surtout à accepter apprendre.

Le succès est le résultat du travail acharné. Oui, travaillez, travaillez, travaillez sans relâche. On ne peut jamais réussir dans la vie sans se battre. Votre réussite dépend plus de vous que des autres. Il n’y a que vous et vous seul qui pouvez tracer votre chemin et les autres pourront vous aider ou vous accompagner. Croyez en vos potentialités car nous croyons en vous », a lancé Inoussa Kanazoé aux jeunes.

En rappel, CIM METAL Group est un groupe industriel burkinabè qui compte à son actif 4 cimenteries en activité dont deux cimenteries au BURKINA (CIMFASO, CIMASSO), une cimenterie en Côte d’Ivoire (CIM Ivoire), et la quatrième au Togo (CIMCO) ; une métallurgie à Ouagadougou (CIMMETAL SA); Dernièrement le groupe a continué son expansion au Mali avec la construction de sa cinquième cimenterie CIM MALI qui sera bientôt opérationnelle.

