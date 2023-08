JIJ 2023 : Le Capitaine Ibrahim Traoré annonce une représentation de 13 jeunes des régions à la présidence du Faso

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Burkina Faso a célébré la Journée Internationale de la Jeunesse ce samedi 12 août 2023 à Ouagadougou sous le thème « Renforcement de l’employabilité des jeunes vivant en milieu rural et lutte contre l’insécurité au Burkina Faso ». Cette année, c’était un face-à-face entre le Président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, et les jeunes du Burkina Faso.

La suite après cette publicité

Le Burkina Faso à l’instar des autres pays du monde a célébré ce 12 août 2023 la journée internationale de la jeunesse à Ouagadougou. Le thème de cette année est « Renforcement de l’employabilité des jeunes vivant en milieu rural et lutte contre l’insécurité au Burkina Faso ».

Des jeunes venus des 13 régions du Burkina Faso et une représentation de la jeunesse africaine se sont entretenus avec le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré.

Tour à tour, les représentants des jeunes ont égrené des difficultés et des doléances en fonction de leur structure et de leur localité. Il ressort essentiellement la sécurisation du territoire et le développement.

Le Ministre en charge de la jeunesse, Dr Aboubacar Sawadogo, a fait savoir que le thème de cette année est en lien avec le contexte sécuritaire national. « Ce thème appelle à l’autonomisation des jeunes pour limiter leur vulnérabilité », a-t-il relevé. Par ailleurs, il a souligné que le projet de la construction du complexe de la jeunesse est en cours.

Le président du conseil national de la jeunesse, Moumouni Dalla, a salué la tenue de cette rencontre. Il a également fait cas de la construction du complexe de la jeunesse.

Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a laissé entendre la mise en place d’un fonds unique pour soutenir la jeunesse dans l’entrepreneuriat. « N’ayez pas peur d’entreprendre. Il faut vous lancer. N’ayez pas peur du risque. Nous avons élagué tout ce qui est fiscalité. Initiez quelque chose. Nous vous accompagnerons. Même ceux qui ont de l’emploi, chercher à investir », a-t-il lancé.

Également, il a annoncé qu’un représentant de chaque région sera au niveau de la présidence du Faso comme chargé de mission. « Ces jeunes devront prendre les préoccupations de la jeunesse et des femmes de leur région pour que nous puissions agir de façon progressive là où nous devons agir. L’arme fatale de l’impérialisme, c’est la manipulation et la jeunesse est la cible », a-t-il comprendre.

Pour soutenir la jeunesse, les parrains, Inoussa Kanazoé, PDG de CIM Faso, et Adja Mamounata Velegda, PDG du groupe Velegda ont offert respectivement 1000 tonnes de ciment CIMFASO d’une valeur de 110 millions de FCFA pour la construction du complexe de la jeunesse et un bus de 50 millions au profit du Conseil national de la jeunesse (CNJ).

Écouter l’article

publicite