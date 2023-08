Burkina Faso : Le Premier ministre poursuit l’évaluation des performances avec Roger Baro et Aboubacar Nacanabo

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Premier ministre Me Apollinaire Kyelem de Tambela a poursuivi l’évaluation de la gestion des ministres de son gouvernement, ce lundi 14 août 2023. A tour de rôle, Roger Baro, ministre en charge de l’environnement, de l’eau et de l’assainissement (44,77%) et celui en charge de l’économie et des finances, Aboubacar Nacanabo (Plus de 50%) se sont soumis à l’exercice.

La suite après cette publicité

Depuis le vendredi 11 août 2023, les ministres du gouvernement Kyelem font la ronde dans les locaux du premier ministère. Objectif, se soumettre à l’évaluation du rapport de mise en œuvre du contrat d’objectifs 2023-2024 l’évaluation du rapport de mise en œuvre du contrat d’objectifs 2023-2024.

Ce lundi 14 août 2023, Roger Baro, chef du département de l’environnement, de l’eau et de l’assainissement s’est prêté au jeu. Il obtient donc la note de 44,77%. Une note qu’il juge assez plaisante, mais reste convaincu qu’il fera beaucoup mieux.

« Pour l’évaluation à mi-parcours, nous sommes à un taux de 44,77%, ce qui s’explique par plusieurs facteurs parce que notre domaine d’intervention est lié aussi à la saison. Pour ce qui concerne la reforestation, nous avons lancé sous les autorisations de son excellence le capitaine Ibrahim Traoré le 15 juillet la journée nationale de l’arbre avec la campagne de reforestation.

Donc c’est après le bilan à mi-parcours que cette évaluation a commencé, et à la fin de l’année, on sera à des taux très appréciables… Mais de manière globale, pour notre intervention au niveau des personnes déplacées internes, nous avons dépassé ce qui était prévu, en matière de latrines, en matière d’eau potable, nous sommes au-delà des statistiques », a soutenu Roger Baro.

De son côté, Aboubacar Nacanabo, ministre en charge de l’économie et des finances s’en sort avec un taux au dessus de la moyenne.

« Globalement, le résultat est satisfaisant, nous avons pu faire plus de 50%, ce qui montre qu’au premier semestre on a pu atteindre les objectifs », a-t-il fait savoir.

Du reste, il note des innovations à venir, histoire de contribuer à la résilience de la population qui traverse des périodes difficiles.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

Écouter l’article

publicite