Immersion patriotique : Une attestation est indispensable pour la poursuite des études au Burkina Faso

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, a promulgué le Décret N°2025-0780/PRES-PM/MDAC/MESRI/MSECU du 24 juin 2025 instituant une « immersion patriotique » obligatoire pour tous les élèves ayant réussi leurs examens scolaires. Cette mesure vise à forger une nouvelle génération de citoyens burkinabè, ancrés dans les valeurs de patriotisme, d’intégrité et de solidarité, en réponse à la révolution en cours au Burkina Faso.

L’immersion patriotique est définie comme une initiative de formation physique et d’éducation aux valeurs civiques, disciplinaires et patriotiques. Elle concerne spécifiquement les élèves admis au Brevet d’études du premier cycle (BEPC), au Certificat d’aptitude professionnelle (CAP), au Brevet d’études professionnelles (BEP) et au Baccalauréat (BAC). L’objectif est de les préparer efficacement à la vie active et à l’engagement citoyen.

Le décret stipule également que toute personne ne répondant pas à une convocation pour l’immersion s’expose à des travaux d’intérêt général, sans préjudice de l’accomplissement ultérieur de l’immersion ou d’une dispense. Un arrêté interministériel ultérieur précisera les modalités, la durée, les conditions d’âge et les lieux d’accomplissement de cette immersion.

Une attestation obligatoire pour la poursuite des études

Une innovation majeure de ce décret est que la fin de l’immersion patriotique sera sanctionnée par une attestation délivrée par les services compétents. Cette attestation, qui ne dispense pas du Service national patriotique, devient une condition sine qua non pour l’inscription en classe de seconde, en première année du Brevet d’études professionnelles et en première année d’université, tant dans les établissements privés que publics.

Les ministres de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, de l’État (Défense et Anciens Combattants), de la Sécurité, et de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation sont conjointement chargés de l’exécution de ce décret.

