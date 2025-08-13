Communiqué | Faso Loto 5/90 – Tirage “KOUNANDIA” – Mercredi 13 Août 2025
publicite
Tirage N° 2025/096
Numéros gagnants : 29 – 6 – 37 – 77 – 17
La chance peut frapper à tout moment… et si c’était votre tour ?
Jouez en ligne sur www.fasoloto.bf ou chez nos vendeurs ambulants et tentez de décrocher le gros lot
Faso Loto – Le rendez-vous de la chance !
Jeu interdit aux moins de 18 ans – Jouez avec modération.
❤️ Invitation
Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine
Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine
Restez connectés pour toutes les dernières informations !
Restez connectés pour toutes les dernières informations !