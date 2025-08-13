Communiqué | Faso Loto 5/90 – Tirage “KOUNANDIA” – Mercredi 13 Août 2025

Webmaster B24 Envoyer un courriel il y a 1 heure
0 Moins d’une minute
publicite
🎟️ Tirage N° 2025/096
Numéros gagnants : 29 – 6 – 37 – 77 – 17 🎉
La chance peut frapper à tout moment… et si c’était votre tour ?
Jouez en ligne sur 🌐 www.fasoloto.bf ou chez nos vendeurs ambulants et tentez de décrocher le gros lot 🍀
Faso Loto – Le rendez-vous de la chance !
⚠️ Jeu interdit aux moins de 18 ans – Jouez avec modération.
❤️ Invitation

Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Burkina 24 Suivre la chaine


Restez connectés pour toutes les dernières informations !

Webmaster B24 Envoyer un courriel il y a 1 heure
0 Moins d’une minute
Photo de Webmaster B24

Webmaster B24

Articles similaires

Immersion patriotique : Une attestation est désormais indispensable pour la poursuite des études au Burkina Faso

il y a 2 heures

Immersion patriotique : Les bacheliers de la région du Kadiogo reçoivent les bénédictions du Capitaine Ibrahim Traoré

il y a 6 heures

Journée internationale de la jeunesse : L’engagement des jeunes africains pour un avenir durable au centre d’une table ronde à Kinshasa

il y a 7 heures

Des arbres pour le futur : DIAFASUD lance sa troisième édition sous le signe de l’environnement et de la culture

il y a 7 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page