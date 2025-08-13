Journée internationale de la jeunesse : L’engagement des jeunes africains pour un avenir durable au centre d’une table ronde à Kinshasa
À l’occasion de la Journée internationale de la jeunesse, célébrée chaque 12 août, le Forum International de la Jeunesse Africaine pour le Développement de l’Afrique (FIJADA) a organisé une table ronde à Kinshasa, capitale de la RDC. Cet événement a réuni des jeunes de plus de 30 pays du continent.
Placée sous le thème éloquent « Créer un avenir durable : l’engagement des jeunes pour la planète », cette rencontre a été l’occasion pour le coordinateur du FIJADA, Jonathan Masuta, de rappeler l’importance de cette journée.
Instituée par les Nations Unies en 1999, elle vise, a-t-il signifié, à mobiliser les jeunes afin qu’ils jouent un rôle moteur dans le développement de leurs pays. « C’est dans cet esprit que le FIJADA a rassemblé des jeunes de toute la RDC et d’une trentaine de nations africaines, pour échanger sur les enjeux du développement« , a-t-il déclaré.
L’objectif principal de cette table ronde était d’inciter les jeunes Africains à s’investir dans des initiatives porteuses de développement, notamment l’innovation et l’entrepreneuriat.
« Il s’agit d’un dialogue ouvert où les jeunes pourront s’exprimer librement sur les réalités de leurs pays. Ensemble, nous chercherons des solutions pour amener nos gouvernants à soutenir leurs initiatives, essentielles au développement de notre continent« , a-t-il ajouté.
Présent à la table ronde, le président de l’Union citoyenne pour l’émergence de la Guinée, Amadou Barry, a souligné une prise de conscience grandissante de la jeunesse africaine pour le développement du continent. « Ce développement dépendra de la capacité des jeunes et de l’accompagnement des gouvernements, qui doivent s’attaquer résolument aux défis qui se dressent devant notre continent« , a-t-il affirmé.
Pour rappel, les participants sont du Nigeria, Zimbabwe, Cameroun, Burundi, Burkina Faso, Sénégal, Algérie, Côté d’Ivoire, Guinée, Afrique du Sud, Zambie, Angola et de la RDC, pays hôte, entre autres.
