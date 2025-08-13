Des arbres pour le futur : DIAFASUD lance sa troisième édition sous le signe de l’environnement et de la culture

Le 13 août 2025, l‘ONG Diaspora pour le développement durable de l’Afrique (DIAFASUD) a lancé les activités préparatoires de ses «72 heures de la Diaspora» prévues du 12 au 14 septembre 2025 à Ouagadougou. Le coup d’envoi a été donné par une cérémonie de reboisement symbolique dans la cour du Musée National, un partenaire clé de l’événement.

Cette troisième édition des «72 heures de la diaspora» est placée sous le thème, «La contribution de l’éducation et de la culture au développement durable de l’Afrique, apport de la diaspora».

Selon Ardiman Traoré, représentant pays de DIAFASUD, le choix de ce thème souligne l’importance d’un environnement sain et d’un cadre de vie amélioré pour le progrès de la société.

«Le reboisement, c’est l’environnement, c’est la vie», a-t-il affirmé. Aussi précise-t-il, cette initiative s’inscrit en droite ligne avec les politiques gouvernementales, et répond à un l’appel du gouvernement qui invite la population à un assainissement de leur cadre de vie.

L’engagement du Musée National dans ce partenariat a été salué par Alice Guibaba Ouoba, membre de sa cellule environnementale du Musée. Elle a exprimé sa joie de voir l’association reverdir les lieux. Pour elle, le travail de DIAFASUD s’aligne avec la mission du musée.

« Qui plante un arbre a vécu utile. C’est dans ce sens qu’on remercie grandement DIAFASUD pour l’initiative. Cela entre dans le cadre de la mission du musée qui est conservation et de promotion du patrimoine culturel de notre pays», a-t-elle expliqué.

Les «72 heures de la Diaspora s’annoncent riches en activités. Au programme, un panel inaugural axé sur l’entrepreneuriat et le business plan, visant à renforcer les capacités des jeunes. Une exposition se tiendra sur les trois jours, pour offrir une plateforme d’échange et de découverte.

L’événement sera également marqué par la remise de kits à des bénéficiaires de la précédente édition, formés en élevage.

Enfin, pour créer du lien et célébrer la diversité, l’association organisera sa traditionnelle Coupe de la Diaspora, un tournoi de football qui mettra en compétition les différentes communautés étrangères du Burkina Faso. L’événement sera clôturé par une remise de trophées, pour couronner les efforts et le fair-play des participants.

DIAFASUD (Diaspora pour le Développement Durable de l’Afrique) est une organisation qui mobilise la diaspora africaine pour contribuer de manière concrète et durable au développement de l’Afrique. Elle met en œuvre des projets axés sur l’éducation, la culture et l’environnement pour soutenir le développement communautaire sur le continent.

Akim KY

Burkina 24