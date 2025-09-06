Burkina Faso : Une enquête ouverte contre l’avocate Ini Benjamine Esther DOLI pour des faits présumés de trahison et d’outrage au Chef de l’État

Le parquet près le Tribunal de grande instance (TGI) de Ouaga I a annoncé l’ouverture d’une enquête contre Maître Ini Benjamine Esther DOLI, avocate inscrite au barreau du Burkina Faso.

Selon le communiqué officiel signé par le procureur du Faso, cette décision fait suite à une série de publications constatées fin août 2025 sur le profil Facebook de l’intéressée.

Estimant que ces publications pouvaient recevoir une qualification pénale, le parquet a saisi le Procureur général près la Cour d’appel de Ouagadougou d’une requête aux fins d’autorisation d’enquête.

L’autorisation ayant été accordée le 4 septembre 2025, une unité de police judiciaire a été instruite d’ouvrir une enquête contre l’avocate. Les faits qui lui sont reprochés portent notamment sur la trahison, l’outrage au Chef de l’État et l’entreprise de démoralisation des forces armées.

Le parquet a, par ailleurs, tenu à rassurer l’opinion publique sur le respect strict de la légalité et des droits de la personne mise en cause. Il a souligné que l’enquête sera conduite avec toute la rigueur requise, conformément aux procédures en vigueur.

