L’ambassade de Chine commémore le 80e anniversaire de la victoire antifasciste

Akim Ky Envoyer un courriel il y a 10 minutes
0 Temps de lecture 1 minute
publicite

L’ambassade de la République populaire de Chine au Burkina Faso a organisé une cérémonie solennelle, le vendredi 5 septembre 2025, pour marquer le 80e anniversaire de la victoire de la Guerre de résistance du peuple chinois contre « l’agression japonaise » et de la Guerre mondiale antifasciste. L’événement, qui a eu lieu à Ouagadougou, a été l’occasion pour l’ambassadeur chinois, ZHAO Deyong, de souligner l’importance de se souvenir de l’histoire pour mieux chérir la paix.

Devant un parterre d’invités, l’ambassadeur a rappelé les souffrances infligées par la Seconde Guerre mondiale, tout en insistant sur la contribution décisive de la Chine à la victoire finale.

«Si nous commémorons la victoire, ce n’est pas pour perpétuer la haine, mais pour éveiller l’aspiration et la fidélité à la paix», a-t-il déclaré. Il a souligné que 14 années de résistance acharnée du peuple chinois ont été «une contribution indispensable à la victoire de la Guerre mondiale antifasciste».

L’ambassadeur chinois, ZHAO Deyong , en première ligne, suit le défilé militaire depuis Ouagadougou

L’ambassadeur  a également abordé la question de Taïwan, présentée comme un élément clé de l’ordre international post-Seconde Guerre mondiale. ZHAO Deyong a rappelé la résolution 2758 de l’Assemblée générale des Nations Unies de 1971, qui a rétabli les droits de la République populaire de Chine et a affirmé le principe d’une seule Chine, dont Taïwan est une partie intégrante.

L’histoire de la chine retracée aux participants

Le diplomate chinois a ensuite salué la relation solide entre la Chine et le Burkina Faso. Il a  remercié les autorités burkinabè pour leur soutien au principe d’une seule Chine, promettant en retour l’appui continu de Pékin au développement du Burkina Faso.

L’ambassadeur ZHAO Deyong a conclu en invitant les deux nations à collaborer pour bâtir un avenir commun de paix et de prospérité. «La victoire appartient toujours à la justice, à la paix et au peuple!», a-t-il terminé.

Lire aussi⇒Le Chargé d’Affaires de l’Ambassade de la République Populaire de Chine renforce les liens avec Burkina 24

Akim KY

Burkina 24

❤️ Invitation

Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Burkina 24 Suivre la chaine


Restez connectés pour toutes les dernières informations !

Akim Ky Envoyer un courriel il y a 10 minutes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Akim Ky

Akim Ky

Articles similaires

Championnats d’Afrique U19 de handball : Le Burkina Faso s’impose face à la RD Congo

il y a 12 minutes

Camp vacances éducatif 2025 : Une 4e édition couronnée de succès à Bobo-Dioulasso

il y a 34 minutes
Grâce à Faso Mêbo, l’impossible devient réalité...

Faso Mêbo : L’initiative qui rebâtit le Burkina dans l’unité

il y a 36 minutes

Communiqué | Recrutement FASO MÊBO : 422 candidats admis sous réserve, convoqués pour formation prévue à Badnoogo

il y a 59 minutes

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page