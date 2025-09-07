L’ambassade de Chine commémore le 80e anniversaire de la victoire antifasciste

publicite

L’ambassade de la République populaire de Chine au Burkina Faso a organisé une cérémonie solennelle, le vendredi 5 septembre 2025, pour marquer le 80e anniversaire de la victoire de la Guerre de résistance du peuple chinois contre « l’agression japonaise » et de la Guerre mondiale antifasciste. L’événement, qui a eu lieu à Ouagadougou, a été l’occasion pour l’ambassadeur chinois, ZHAO Deyong, de souligner l’importance de se souvenir de l’histoire pour mieux chérir la paix.

Devant un parterre d’invités, l’ambassadeur a rappelé les souffrances infligées par la Seconde Guerre mondiale, tout en insistant sur la contribution décisive de la Chine à la victoire finale.

«Si nous commémorons la victoire, ce n’est pas pour perpétuer la haine, mais pour éveiller l’aspiration et la fidélité à la paix», a-t-il déclaré. Il a souligné que 14 années de résistance acharnée du peuple chinois ont été «une contribution indispensable à la victoire de la Guerre mondiale antifasciste».

L’ambassadeur a également abordé la question de Taïwan, présentée comme un élément clé de l’ordre international post-Seconde Guerre mondiale. ZHAO Deyong a rappelé la résolution 2758 de l’Assemblée générale des Nations Unies de 1971, qui a rétabli les droits de la République populaire de Chine et a affirmé le principe d’une seule Chine, dont Taïwan est une partie intégrante.

Le diplomate chinois a ensuite salué la relation solide entre la Chine et le Burkina Faso. Il a remercié les autorités burkinabè pour leur soutien au principe d’une seule Chine, promettant en retour l’appui continu de Pékin au développement du Burkina Faso.

L’ambassadeur ZHAO Deyong a conclu en invitant les deux nations à collaborer pour bâtir un avenir commun de paix et de prospérité. «La victoire appartient toujours à la justice, à la paix et au peuple!», a-t-il terminé.

