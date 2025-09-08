Troisième édition Coupe de la fraternité de Saaba : Le COSA remporte le trophée

publicite

0 Partages Partager Twitter

Après 22 matchs intenses, la troisième édition de la Coupe de la fraternité de Saaba s’est achevée le dimanche 7 septembre 2025 avec sa grande finale de football. Des 16 équipes engagées au départ, seules le Santos FC et le Club Omnisports de Saaba (COSA) ont réussi à atteindre le stade ultime. Au terme d’un match marqué par le fair-play, c’est le COSA qui s’est imposé sur le score de 2 buts à 1.

Créée pour rassembler la jeunesse de la commune autour du ballon rond, la Coupe de la Fraternité de Saaba a pour objectif la détection de talents pour le football burkinabè et la promotion de la cohésion sociale dans la commune.

Sa troisième édition a tenu toutes ses promesses en connaissant son dénouement le dimanche 7 septembre 2025 sur le terrain de Saaba.

Pendant trois mois, les 16 équipes ont disputé un véritable marathon pour décrocher le trophée. Et c’est finalement le COSA qui a accompli cet exploit. En tant que finaliste malheureux de l’édition précédente, le COSA, vêtu de jaune, avait à cœur de prendre sa revanche.

Pourtant, le début de match n’a pas été à son avantage. C’est le Santos FC, en bleu et rouge, qui a multiplié les offensives. Malgré leur domination, c’est le COSA qui a ouvert le score dans cette première période, maintenant le score à 1-0 jusqu’à la pause.

Le scénario s’est inversé en seconde mi-temps. Le COSA, plus incisif, a commis une faute dans sa propre surface de réparation. Le penalty qui a suivi a été transformé par Santos FC.

Cependant, le COSA a eu le dernier mot en arrachant la victoire à quelques minutes de la fin du match, sur un ballon qui traînait dans la surface. Le score final est de 2-1 pour le COSA.

Le fair-play au cœur de la compétition

Il est important de souligner que malgré l’enjeu, le match s’est déroulé dans un excellent esprit de fair-play, qui est l’essence même de cette compétition. Selon Philippe Sawadogo, le président du Comité de Gestion du terrain, cela a été la ligne directrice de l’événement, d’où le thème choisi : « Le sport au service des valeurs culturelles ».

« Pour une troisième édition, le bilan est très satisfaisant. Pendant plus de deux mois, les jeunes se sont affrontés dans une ambiance conviviale. La population de Saaba adhère fortement au sport et on peut dire que ce tournoi a été adopté par tous », a-t-il déclaré.

Cyprien Ouédraogo, représentant du gouverneur du Kadiogo et patron de cette édition, a rappelé que le sport en général, et le football en particulier, est un facteur de cohésion sociale. Il a ainsi assuré son soutien à cette initiative pour les années à venir.

« Ce que nous avons vu ce soir est fabuleux », a-t-il salué. « Il y a eu une grande mobilisation de la population et tout s’est déroulé à merveille. Bien que ce soit la troisième édition, on peut déjà voir que la population a pleinement adhéré. Félicitations à l’équipe victorieuse. Un autre point positif est que, malgré l’enjeu, le fair-play a primé et le match s’est très bien déroulé, c’était vraiment beau à voir », a-t-il ajouté.

L’équipe vainqueur est repartie avec une somme de 500 000 FCFA, en plus de divers gadgets et primes. L’équipe classée deuxième a reçu une enveloppe de 400 000 FCFA, en plus des mêmes avantages. Les meilleurs joueurs, le meilleur gardien, le meilleur buteur et l’homme du match ont également été récompensés. Il est à noter que 36 équipes de la ligue du centre ont également participé à un tournoi de pétanque organisé dans le cadre de cette Coupe.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24