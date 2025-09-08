Japon : Le Premier ministre Shigeru Ishiba annonce sa démission après une lourde défaite électorale

publicite

Le Premier ministre japonais, Shigeru Ishiba, a annoncé le dimanche 7 septembre 2025 sa démission, cédant à la pression croissante de son Parti libéral-démocrate (PLD) après la défaite historique de sa coalition lors des élections parlementaires de juillet.

Entré en fonction en octobre 2024, Ishiba avait résisté pendant plus d’un mois aux appels à sa démission, arguant qu’un tel départ créerait un vide politique à un moment où le Japon fait face à d’importants défis économiques et diplomatiques.

Lors des scrutins de juillet, la coalition au pouvoir a perdu la majorité à la Chambre haute (248 sièges) après avoir déjà échoué à conserver sa majorité à la Chambre basse. Ces revers successifs ont fragilisé la stabilité du gouvernement et accentué les divisions internes au sein du PLD.

Face à cette crise, plusieurs figures influentes du parti, dont Taro Aso et plusieurs ministres du cabinet, ont exigé un vote anticipé sur la direction. Samedi, Ishiba a rencontré son ministre de l’Agriculture Shinjiro Koizumi ainsi que son mentor politique, l’ancien Premier ministre Yoshihide Suga, qui l’auraient encouragé à quitter ses fonctions avant un vote interne prévu lundi.

Dans une conférence de presse télévisée, Ishiba a confirmé qu’il engagerait le processus pour organiser une élection à la tête du PLD. Le scrutin devrait se tenir début octobre. Parmi les candidats pressentis figurent Shinjiro Koizumi, l’ultra-conservatrice Sanae Takaichi et le secrétaire général du cabinet, Yoshimasa Hayashi, considéré comme modéré et proche de l’ex-Premier ministre Fumio Kishida.

Le futur chef du PLD héritera d’un gouvernement minoritaire et devra composer avec une opposition fragmentée, tout en évitant les motions de censure répétées.

Avant sa démission, Ishiba avait tenté de marquer des points sur la scène internationale. Il a récemment obtenu de Donald Trump une réduction des droits de douane américains sur les produits japonais, passant de 25 % à 15 %. Il a également invité le président américain à se rendre au Japon pour renforcer l’alliance nippo-américaine.

Cependant, à l’intérieur du pays, la hausse des prix, les réformes agricoles contestées et la fracture politique interne au PLD ont fini par miner son autorité. En annonçant sa démission, Ishiba a déclaré qu’il « assumait ses responsabilités » et qu’il souhaitait « permettre au parti de repartir sur de nouvelles bases ».

Le départ de son proche conseiller et secrétaire général du PLD, Hiroshi Moriyama, déjà fragilisé par la défaite électorale, pourrait encore affaiblir l’équilibre interne du parti. Le Japon s’ouvre désormais sur une période d’incertitude politique, dans un contexte économique tendu et marqué par les rivalités régionales en Asie.

Source : CBC