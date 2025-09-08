Avenue Babanguida | Ouaga by night : Des jeunes transforment leur samedi en chantier citoyen

Akim Ky Envoyer un courriel il y a 49 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
publicite

Alors que Ouagadougou dormait, dans la nuit du samedi 6 septembre 2025, un groupe de jeunes a troqué ses soirées de week-end contre des pelles et des brouettes. Réunis sous la bannière de trois associations, ils se sont mobilisés pour combler les trous qui rendaient la circulation dangereuse sur l’avenue Babanguida, en face du 1er Groupement d’incendie et de secours des sapeurs-pompiers de Kalgondé, dans l’arrondissement 5 de la capitale.

Menée par le Mouvement pour l’Amour de la Paix et l’Amour de la Patrie (MPAP), l’Union patriotique pour le développement (UPD) et les Jeunes Battants du Faso (JBF), l’opération se veut plus qu’une simple réparation de voirie.

Elle traduit, selon Abdoulaziz Kouanda alias Kombi Naaba, l’un des organisateurs, « une activité citoyenne et patriotique ». Les trous, qu’il qualifie de « nids d’éléphants », mettaient en danger la sécurité des usagers et, plus grave encore, freinaient les interventions des sapeurs-pompiers.

Des jeunes volontaire qui réparent la voie

L’initiative a été entièrement financée et réalisée par les jeunes eux-mêmes. Abdoulaziz Kouanda a rappelé l’importance de la contribution citoyenne au développement du pays.

Voir également 👉🏿Faso Mêbo : L’initiative qui rebâtit le Burkina dans l’unité

Pour lui, les jeunes patriotes ne doivent pas hésiter à agir. «Si nous pouvons contribuer, n’hésitons pas. Contribuons pour qu’ensemble nous puissions construire cette façon de paix, de stabilité et de vivre ensemble», a-t-il déclaré.

Abdoulaziz Kouanda dit Kombi Naaba, l’un des organisateurs

Bangré Poulain, l’un des participants, a souligné la signification symbolique de cette action. En réparant la route qui mène aux missions des soldats du feu, ces jeunes ont voulu faciliter le travail de ceux qui protègent la nation. «Si la voie est impraticable, cela va ralentir leur élan» a-t-il expliqué.

Il a aussi lancé un appel aux autres citoyens. «Le geste que nous venons de faire ce soir, ces mêmes usagers peuvent également le faire», a-t-il conseillé.  Pour lui, le développement du Burkina Faso ne peut pas reposer uniquement sur l’État.

Lire aussi⇒ Infrastructures : Le Burkina Faso mise sur la technique Do-nou pour améliorer son réseau routier

Akim KY

Burkina 24

❤️ Invitation

Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Burkina 24 Suivre la chaine


Restez connectés pour toutes les dernières informations !

Akim Ky Envoyer un courriel il y a 49 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Akim Ky

Akim Ky

Articles similaires

Japon : Le Premier ministre Shigeru Ishiba annonce sa démission après une lourde défaite électorale

il y a 10 minutes

Troisième édition Coupe de la fraternité de Saaba : Le COSA remporte le trophée

il y a 2 heures

L’ambassade de Chine commémore le 80e anniversaire de la victoire antifasciste

il y a 16 heures

Championnats d’Afrique U19 de handball : Le Burkina Faso s’impose face à la RD Congo

il y a 16 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page