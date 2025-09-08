Avenue Babanguida | Ouaga by night : Des jeunes transforment leur samedi en chantier citoyen

Alors que Ouagadougou dormait, dans la nuit du samedi 6 septembre 2025, un groupe de jeunes a troqué ses soirées de week-end contre des pelles et des brouettes. Réunis sous la bannière de trois associations, ils se sont mobilisés pour combler les trous qui rendaient la circulation dangereuse sur l’avenue Babanguida, en face du 1er Groupement d’incendie et de secours des sapeurs-pompiers de Kalgondé, dans l’arrondissement 5 de la capitale.

Menée par le Mouvement pour l’Amour de la Paix et l’Amour de la Patrie (MPAP), l’Union patriotique pour le développement (UPD) et les Jeunes Battants du Faso (JBF), l’opération se veut plus qu’une simple réparation de voirie.

Elle traduit, selon Abdoulaziz Kouanda alias Kombi Naaba, l’un des organisateurs, « une activité citoyenne et patriotique ». Les trous, qu’il qualifie de « nids d’éléphants », mettaient en danger la sécurité des usagers et, plus grave encore, freinaient les interventions des sapeurs-pompiers.

L’initiative a été entièrement financée et réalisée par les jeunes eux-mêmes. Abdoulaziz Kouanda a rappelé l’importance de la contribution citoyenne au développement du pays.

Pour lui, les jeunes patriotes ne doivent pas hésiter à agir. «Si nous pouvons contribuer, n’hésitons pas. Contribuons pour qu’ensemble nous puissions construire cette façon de paix, de stabilité et de vivre ensemble», a-t-il déclaré.

Bangré Poulain, l’un des participants, a souligné la signification symbolique de cette action. En réparant la route qui mène aux missions des soldats du feu, ces jeunes ont voulu faciliter le travail de ceux qui protègent la nation. «Si la voie est impraticable, cela va ralentir leur élan» a-t-il expliqué.

Il a aussi lancé un appel aux autres citoyens. «Le geste que nous venons de faire ce soir, ces mêmes usagers peuvent également le faire», a-t-il conseillé. Pour lui, le développement du Burkina Faso ne peut pas reposer uniquement sur l’État.

