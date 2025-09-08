Des investisseurs en trading réclament justice pour leur dossier de six ans sans suite, après l’opération « casiers vides »

publicite

0 Partages Partager Twitter

Un noyau de l’association de recouvrement des investisseurs en trading a tenu le samedi 6 septembre 2025 à Ouagadougou une assemblée pour trouver une solution à la demande de légalisation de leur structure au niveau de la justice, vieille de six ans.

Dans le but de faire avancer leur affaire, qui est en attente au tribunal depuis 2019, un noyau de l’association, fatigué d’attendre après plusieurs démarches sans suite auprès de la justice, a décidé de prendre les choses en main pour la concrétisation de leur identité et l’obtention de leur récépissé, afin de pouvoir jouir de leur investissement en suspens depuis six ans.

Selon le secrétaire général du noyau, Aubin Taonsa, un investissement d’environ 30 à 50 milliards de francs des investisseurs est en suspens à cause de cette procédure qui dure depuis des années. « Nous avons décidé de nous rencontrer aujourd’hui parce que, comme vous le savez, notre dossier piétine à la justice depuis plus de six ans.

Quand on regarde les conséquences sociales du dossier, c’est une affaire qui affecte la vie de plus de 21 000 investisseurs, avec des répercussions sociales. Près de 30 à 50 milliards sont en jeu, ce qui a vraiment porté un coup à l’économie des différentes familles. C’est la raison pour laquelle nous nous sommes réunis pour qu’ensemble on essaie de faire bouger les choses, afin que le dossier passe rapidement en jugement pour soulager ces familles qui sont dans une détresse indescriptible », a-t-il déclaré.

Il a aussi souligné que l’objectif de cette rencontre était de tracer une feuille de route pour mener à bien leur lutte. « Notre rencontre d’aujourd’hui avait pour objectif de tracer une feuille de route pour notre lutte à venir parce que nous avons constaté que depuis six ans, malgré la confiance que nous avons placée en notre justice, notre dossier piétine.

Et nous avons constaté qu’il y a quelque chose qui cloche. C’est la raison pour laquelle nous nous sommes réunis aujourd’hui pour tracer une nouvelle feuille de route pour nos activités futures », a indiqué le Secrétaire Général.

À la suite de cette rencontre, les investisseurs ont décidé de demander une audience au Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, pour l’avancement de leur dossier au niveau de la justice et pour l’obtention de leur récépissé.

Mahoua SANOGO (Stagiaire)

Burkina 24