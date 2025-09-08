Initiative Faso Mêbo : La jeunesse de l’église Temple Évangélique Grâce et Victoire apporte son soutien

Les jeunes de l’église Temple Évangélique Grâce et Victoire ont répondu à l’appel du président du Faso, en apportant un don à l’initiative Faso Mêbo, le samedi 6 septembre 2025, à Ouagadougou. 

La jeunesse de l’église Temple Évangélique Grâce et Victoire a démontré son engagement citoyen en faisant un don à l’initiative Faso Mêbo, le samedi 6 septembre 2025 à Ouagadougou. Cette action, menée en marge de la semaine des jeunes de l’église des Assemblées de Dieu, est une manière pour eux de s’impliquer activement dans la construction nationale.

En choisissant de célébrer autrement, les jeunes ont voulu soutenir l’appel du président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré. Armand Ouédraogo, président de la JAD locale (Jeunesse des Assemblées de Dieu), a souligné l’importance pour les jeunes chrétiens de ne pas rester en marge des préoccupations nationales. « Nous avons jugé l’initiative Faso Mêbo très belle et avons décidé de venir contribuer à la construction de la nation », a-t-il déclaré.

Ce don consistait en un camion de sable granit et des packs d’eau destinés aux travailleurs. En plus de l’aspect matériel, la jeunesse de l’église s’est également mobilisée pour apporter son aide aux ouvriers sur le chantier, une action saluée par les responsables de l’église.

Le pasteur Abraham Ouédraogo a exprimé sa fierté face à cet engagement. « Nous sommes très contents pour cette activité, cet engagement de la jeunesse… la jeunesse de l’église a décidé de soutenir l’initiative présidentielle, et nous saluons pleinement cette action », a-t-il affirmé.

Cette démarche illustre l’esprit de solidarité et de responsabilité de la jeunesse de l’église Temple Grâce et Victoire, qui allie sa foi à une volonté concrète de contribuer au développement de la nation.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

