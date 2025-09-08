4e édition du Tournoi AJPSC de Pissy : L’équipe « Frères Unis » remporte la 4e édition du tournoi

publicite

La finale de la 4e édition du tournoi Maracaña de l’Association des jeunes passionnés par le sport et la culture (AJPSC) s’est disputée le dimanche 7 septembre 2025 sur le terrain de la Cité AN4 B du quartier Pissy de Ouagadougou. L’équipe Frères Unis a remporté la compétition de football.

C’est un évènement qui commence à devenir une habitude au quartier Pissy de Ouagadougou. Il s’agit du tournoi de l’Association des jeunes passionnés par le sport et la culture (AJPSC). Initiée au départ pour rassembler les jeunes de la Cité AN4B du quartier Pissy de Ouagadougou, la compétition a grandi et est aujourd’hui à sa 4e édition.

Cette année, 24 équipes de Maracaña, compétition de football sur terrain réduit, ont pris part au tournoi. L’apothéose de la compétition s’est tenue ce dimanche 7 septembre 2025. En finale, deux équipes habituées de la compétition : Paka Yamb ne détails, victorieuse de la troisième édition, et Frères Unis.

Pendant cette finale, des responsables coutumiers dont Konomba Traoré, les responsables du quartier mais aussi le colonel Yacouba Ouédraogo, fondateur du club Salitas FC et patron de la compétition depuis la première édition, étaient présents. Aucune des deux formations n’est parvenue à trouver le chemin des filets durant le temps réglementaire.

La séance des tirs au but en faveur de Frères Unis

En pareille situation et en finale, il faut passer par la séance des tirs au but. A ce jeu, l’équipe de Frères Unis s’est montrée plus adroite en réussissant un tir contre zéro pour son adversaire du jour. Le champion en titre s’incline donc devant les nouveaux rois de la compétition.

Les quatre premiers ont reçu des prix en nature et en espèces. Aboubakar Ouattara a été élu meilleur gardien de la compétition. Amado Koanda est le meilleur buteur et meilleur joueur du tournoi. Il a reçu une bague magique des mains de l’homme de culture Konomba Traoré.

« Il y avait beaucoup de défis à relever, comme la pluie. Il y a beaucoup de personnes qui sont allées à l’immersion patriotique. Donc, ce sont beaucoup de facteurs qui faisaient que nous n’étions pas sûrs de tenir cette finale », a souligné le promoteur, satisfait de l’organisation de cette quatrième édition.

Le thème retenu pour cette édition est Jeunesse en mouvement. « Nous nous sommes dits qu’on peut soutenir ceux qui ne sont pas à côté de nous en faisant le sport qui est un facteur de cohésion. C’est pour cela que nous avons choisi ce thème », a justifié le promoteur.

Une activité qui rassemble

Le patron de la compétition, le colonel Yacouba Ouédraogo, a salué l’initiative menée par le promoteur Daniel Ouédraogo qu’il qualifie de dynamique. « C’est un jeune qui ne fait que rassembler les jeunes et les anciens dans ce quartier. Avec la situation nationale, lorsque des Burkinabè arrivent à se retrouver, c’est l’idéal. C’est cette solidarité entre Burkinabè que nous voulons », insiste Yacouba Ouédraogo. C’est pourquoi, selon lui, ce tournoi est un exemple de l’« idéal commun, la solidarité ».

Cette année, la compétition a été parrainée par le directeur général du Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs, Abdoul Karim Souabo, et coparrainée par Charlemagne Demé. Soixante-quatre équipes ont pris part au tournoi de pétanque, qui a vu le sacre de la doublette Yacouba et Victor.