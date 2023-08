Cite AN 4B : L’association des jeunes passionnés de sport (AJPS) lance la 2e édition de son tournoi Maracaña

publicite

L’Association des jeunes passionnés de sport (AJPS) a lancé la deuxième édition du tournoi Maracaña qui porte son nom le samedi 29 juillet 2023. L’objectif est de faire du sport est un facteur de rassemblement des jeunes.

C’est en train de devenir une tradition. A la cité AN4 B, des jeunes se retrouvent chaque soir pour disputer un match de football chaque samedi matin. Ces jeunes ont décidé de créer un tournoi Maracaña pour cultiver la tolérance et la paix. Après la suite de cette activité, le promoteur, Daniel Ouédraogo a décidé de reconduire cette activité.

Ainsi, le top départ de la deuxième édition du tour Maracaña de l’Association des jeunes passionnés de sport (AJPS) de la cité AN4 B a eu lieu le samedi 29 juillet 2023 sur le terrain de sport de ladite cité. Pour ce match de gala, les légendaires et l’équipe du comité d’organisation se sont affrontés dans une rencontre de 2X20 minutes. A ce jeu, les deux équipes ont fait match nul (1-1).

Des présélections en vue

Après ce match de gala, l’inscription peut désormais se poursuivre pour les équipes qui comptent prendre part à cette deuxième édition parrainée par l’ancien ministre des sports Yacouba Ouédraogo, également promoteur du centre de formation de football Salitas FC.

« On a commencé par un match de gala pour permettre aux équipes de s’inscrire assez parce qu’il y aura des présélections », explique le président du comité d’organisation de cette deuxième édition du tournoi de l’AJPS.

« Au niveau du comité d’organisation, nous avons essayé de regrouper le maximum d’équipes. Nous allons faire un tirage au sort pour regrouper les équipes en groupe et jouer ainsi de suite jusqu’en finale », ajoute-t-il.

Réunir les jeunes

Pour donner l’exemple, Daniel Ouédraogo a pris part à ce match de gala. Daniel Ouédraogo assure que le sport est un facteur rassembleur et unificateur de la jeunesse. Ce qui justifie la mise la création de cette compétition.

« Il faut un facteur qui doit réunir la jeunesse, il faut un facteur duquel, nous allons nous rassembler pour réfléchir. Ce qui fait que nous pensions que les disciplines comme le Maracaña peuvent regrouper les jeunes pour la promotion du sport et ensuite nous pouvons échanger autour du ballon rond », souligne Daniel Ouédraogo. Cette compétition va durer un mois et demi.

Cette compétition est en train de grandir et conquérir du public. Certains ont décidé d’apporter leur contribution. « Il y a des partenaires qui sont intéressés par rapport à ce que nous faisons. En plus, au niveau local il y a beaucoup plus d’équipes professionnelles. Nous pensons que c’est parce que nous avons fait un bon travail l’année passée que ces partenaires nous ont approchés », estime Daniel Ouédraogo. Cette deuxième édition du tournoi de l’AJPS va durer un mois et demi selon les organisateurs.

