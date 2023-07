Économie : Trois mois après l’incendie, l’alimentation Naco fait peau neuve !

publicite

0 Partages Partager Twitter

Partie en fumée il y a 3 mois, l’alimentation Naco renaît de ses cendres. L’inauguration du joyau a eu lieu le 30 juillet 2023.

La suite après cette publicité

Le dimanche 23 avril 2023 reste une date sombre pour le promoteur de l’alimentation Naco, située dans les encablures du SIAO, puisqu’il a vu son entreprise se réduire en cendres. Quelques mois après cet événement malheureux, l’alimentation Naco a fait peau neuve. L’ouverture officielle est intervenue dans la soirée du dimanche 30 juillet 2023.

« Ce qui s’est passé, je ne sais pas comment le qualifier. Mais j’ai mis dans les mains de Dieu. Mais, aujourd’hui ce que j’ai à dire c’est la joie et je remercie tous ceux qui m’ont soutenu », a informé le responsable de l’alimentation Naco, Kader Yoda.

Tel un phœnix, l’alimentation Naco brille encore de mille feux. Mieux, elle a poussé des ailes, car en plus d’être une alimentation, elle est devenue un super marché. Une manière de répondre aux besoins de ses clients, à écouter le responsable.

« La solution c’était de donner une autre image à tous mes clients, à tous ceux qui me soutiennent, et leur montrer que je suis vraiment de cœur avec ce boulot, et je veux toujours continuer », a dit Kader Yoda.

Pour ce qui est du bilan de ses pertes enregistrées lors du drame, Kader Yoda n’a pas voulu se prononcer là-dessus, histoire de ne pas se rappeler des mauvais souvenirs. Tout compte fait, il reste optimiste et se dit prendre ses dispositions pour ne pas revivre cet incident.

Ce nouveau visage de l’alimentation Naco regorge de nombreuses marchandises disponibles. Le coût de cette réalisation est estimé à une centaine de millions de FCFA.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

publicite