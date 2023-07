Niger : Paris rassure qu’« aucun moyen létal n’a été utilisé par les forces de sécurité françaises », dans l’attaque de l’ambassade

publicite

Dans un communiqué conjoint du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du ministère des Armées, la France a rappelé aux autorités nigériennes « que la sécurité des emprises et personnels diplomatiques, ainsi que des résidents étrangers constitue des obligations » ce lundi 31 août 2023.

Le communiqué s’est appuyé sur le droit international, et notamment les Conventions de Vienne. Dans cette même note, Paris a indiqué « l’Ambassade de France à Niamey a été violemment attaquée hier par des groupes visiblement préparés, que les forces de sécurité nigériennes ne sont pas pleinement parvenues à maîtriser ».

Le communiqué fait également une clarification concernant certaines informations qui ont circulé. « Contrairement à ce qu’affirment certains responsables militaires nigériens, aucun moyen létal n’a été utilisé par les forces de sécurité françaises », a affirmé la note.

