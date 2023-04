Incendie à Ouagadougou : L’alimentation Naco en face du SIAO consumée par des flammes

45 Partages Partager Twitter

La série d’incendie continue dans la capitale burkinabè. Ce dimanche 23 avril 2023, l’alimentation Naco située en face du SIAO à Ouagadougou est complétement partie en fumée.

C’est au environ de 9 heures 40 minutes que l’incendie s’est déclenché selon Mohamed Zabré, gérant de l’alimentation Naco en face du SIAO. Le feu s’est déclenché suite à un court-circuit selon ses mots. « Il y a eu une petite masse au niveau des rallonges. Le temps de courir pour sauter le compteur ça pris feu », a expliqué Mohamed Zabré.

Arrivée sur les lieux aux environs de 12 heures, c’est un constant horrible qui s’offre à voir. Entre flamme et fumée, la boutique est complètement consumée. Un nombre important de sapeurs-pompiers à pieds d’œuvre pour venir à bout des flammes qui persistaient. Le moyen mobilisé était consistant au vue de l’ampleur du feu et des dégâts.

Pendant ce temps, les employés et des riverains tentaient de récupérer ce qui peut l’être toujours sous l’œil vigilant des éléments de la Police dépêchés sur le terrain. Les quelques rares marchandises qui résistaient aux flammes sont des boissons, des bidons et des sachets d’eau.

Pratiquement, il a fallu plus de 3 heures d’intense combat pour que les soldats du feu arrivent à bout des flammes. Mais selon Mohamed si les choses ont atteint ce niveau, c’est que la brigade ne s’est pas exécutée à temps. Le feu a déclenché à 9heures et la première équipe de la Brigade nationale des sapeurs pompier est arrivé à 11 heures selon les employés.

« On a appelé le numéro des sapeurs-pompiers en vain, ils n’ont pas décroché. Jusqu’à on a envoyé deux personnes aller à moto les appeler », déplore Mohamed Zabré. Mais pour le Commandant Adama Sanou, commandant de la 10ième compagnie d’incendie de secours de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers responsable sur place, c’est une apparente lenteur.

A l’écouter, il n’a pas fallu de plus d’une dizaine de minutes que l’équipe arrive sur place après réception de l’alerte. Il avance en précisant que la ligne est en perpétuel dérangement, chose qui retarde la réception de certains alertes.

« L’incendie s’est déclenché à 9heures comme ils le disent, mais ce n’est pas ce que notre registre de réception d’appel a noté. Certainement la ligne 18 était en dérangement ou en encombrement. C’est une ligne qui est saturée en permanence par le fait que des petits plaisantins qui appellent souvent les pompiers pour demander l’heure, certain même pour injurier. Il y a aussi des problèmes liés à la technique », a justifié le commandant.

La Brigade des sapeurs-pompiers avait donné des numéros directs en cas de difficultés avec le 18. « Malheureusement les gens ont d’abord tenté la plupart du temps d’éteindre le feu eux mêmes en insistant sur le 18 qui certainement n’a pas pu marcher », explique Adama Sanou.

Le propriétaire venu sur les lieux a été prié de se retirer au vue de l’ampleur des dégâts selon Yoda Salif frère cadet du propriétaire de l’alimentation qui qualifie la scène de désastre. La perte est énorme et l’évaluation est difficile pour l’instant, dit-il. Le dégât n’est que matériel, mais la dizaine d’employés que compte l’alimentation est également dans la désolation.

Le commandant interpelle la population à prendre toute les dispositions préventives et prévisionnelles en matière réglementaire. « C’est de demander aux établissements et exploitants d’approcher la Brigade nationale des sapeurs-pompiers pour des expertises incendies par des visites de sécurité incendie de leurs installations et également de prendre en compte toute les recommandations », conseille Adama Sanou.

Akim KY

Burkina 24

