Musique : Elda brise le silence avec son nouvel album « Flammes muettes »

Un vent nouveau souffle sur la scène musicale burkinabè. L’artiste slameuse Elda a officiellement lancé sa deuxième œuvre musicale, intitulée « Flammes muettes », le vendredi 22 mai 2026 à Ouagadougou. Fort de sept titres, cet album aborde une grande pluralité de thèmes avec une sensibilité à fleur de peau.

À l’état civil Elda Douamba, celle que le public connaît sous le nom d’artiste Elda est une figure singulière. Elle est à la fois slameuse et militaire. Une double casquette qu’elle porte, qui lui permet d’écrire son nom en lettres d’or dans le milieu du showbiz burkinabè.

Après un premier maxi de 4 titres sorti en 2024, l’artiste revient encore plus forte et mature, faisant montre une fois de plus son talent à manier les textes et le micro.

Avec cet album de 7 titres savamment concoctés, Elda livre sept messages distincts à ses mélomanes. Parmi les morceaux phares figure « Femme du militaire », un titre profondément poignant conçu comme un hommage.

« Ici, je rends hommage à la femme du militaire. Elle est une guerrière de l’ombre, qui soutient la famille pendant les absences dues aux missions. Je célèbre sa force, son courage silencieux et son importance vitale pour le militaire et pour la nation », a-t-elle expliqué avec émotion.

Pour l’artiste, le slam est bien plus qu’une passion, c’est une vocation innée. « La plume, je l’ai depuis tellement longtemps. C’est une chose qui est ancrée en moi. Le slam m’a choisie et je l’ai accepté ». L’album « Flammes muettes » est d’ores et déjà disponible au prix de 5 000 FCFA.

Pour les fans et les amoureux des mots, l’artiste a annoncé son tout premier grand concert live le 16 octobre prochain au CENASA. Un rendez-vous culturel qui s’annonce déjà incontournable.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24