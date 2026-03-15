« Espoir » : L’hymne de KJ Wendyam Naaba pour galvaniser les FDS et VDP

Le paysage musical burkinabè s’enrichit d’une nouvelle œuvre engagée. L’artiste KJ Wendyam Naaba a officiellement présenté son nouvel opus intitulé « Espoir », le samedi 14 mars 2026, au cours d’une cérémonie de dédicace riche en émotions dans la capitale burkinabè.

Dans l’arène musicale burkinabè, un nom résonne désormais : KJ Wendyam Naaba. De son vrai nom Justin Kiendrebeogo, est un artiste d’un genre nouveau qui incarne une résilience totale en maniant avec la même conviction le micro sur scène et le fusil au front.

KJ Wendyam Naaba n’est pas qu’un observateur des maux qui touchent le Burkina Faso ; il en est un acteur de premier plan. Membre des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP), l’artiste a choisi de joindre l’acte à la parole.

Entre deux missions sur le terrain pour la sécurisation du territoire, il retrouve les studios pour transformer son expérience du front en mélodies galvanisantes.

Cette double identité fait de lui une figure de proue de la musique engagée. Pour lui, la lutte pour la souveraineté nationale se mène sur tous les fronts. Son nouvel album, intitulé « Espoir », se veut un rempart sonore contre le découragement. À travers cet opus, l’artiste s’adresse directement à ses frères d’armes, les FDS ainsi qu’aux VDP, pour saluer leur sacrifice quotidien.

« L’album parle de l’insécurité. J’ai choisi d’en parler parce qu’elle fragilise beaucoup le pays et ralentit plusieurs domaines », a expliqué KJ Wendyam Naaba. Pour lui, la musique est le vecteur idéal pour porter ce message de mobilisation générale.

La cérémonie a réuni de grandes figures de l’industrie musicale burkinabè, venues saluer l’engagement de KJ Wendyam Naaba. Parmi elles, son parrain, Grand Docteur, n’a pas caché sa fascination pour la profondeur de l’œuvre et la pertinence du message véhiculé.

Pour le parrain, accompagner ce projet était une évidence au regard de l’actualité nationale. « Nous avons besoin de collègues artistes qui rehaussent le moral de ceux qui sont au front. Que ce soient les VDP ou les FDS, ils ont besoin d’un message fort pour les encourager et les motiver à poursuivre le combat sans crainte », a-t-il affirmé.

Au-delà de la dimension militaire, « Espoir » se veut un outil de cohésion sociale. L’album est officiellement disponible pour le grand public. Afin de s’adapter aux nouveaux modes de consommation de la musique et de garantir une qualité d’écoute optimale, l’œuvre est distribuée sur support clé USB, au prix de 5000 FCFA.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24